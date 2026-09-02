Afectados en La Guaira siguen recibiendo atención médica y medicamentos tras los terremotos

La Representación de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela (OPS/OMS) realizó una nueva entrega de medicamentos e insumos hospitalarios a las nueve Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de La Guaira.

Por medio de las redes sociales, se precisó que se trata de un esfuerzo por sostener la continuidad de los servicios sanitarios y la atención a la población a más de dos meses después del doble terremoto del pasado 24 de junio.

La jornada se realizó en el Ambulatorio «La Sanidad», donde además de los insumos médicos se hizo entrega de motopulverizadores a la Dirección Regional de Salud, equipos destinados a reforzar las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores (animales pequeños) en las comunidades de la entidad costera.

La entrega se suma a un esfuerzo más amplio de la OPS, que el pasado jueves informó haber gestionado la llegada a Venezuela de 2,9 millones de dosis de vacunas, además de materiales para el tratamiento de millones de litros de agua, como parte del plan de recuperación sanitaria del país tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Una parte de esas dosis fue adquirida a través del fondo rotatorio regional de la OPS —mecanismo que permite a los gobiernos obtener vacunas con fondos propios a precios asequibles—, mientras que otra provino de donaciones, según indicó a la agencia de noticias EFE esta oficina, que también apoyó en la logística de traslado y en la cadena de frío.

Del total de dosis trasladadas al país entre junio y julio, la OPS detalló que 1,23 millones corresponden a la vacuna pentavalente, 1,03 millones a toxoide, 250.000 contra la rabia canina, 199.000 de triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), 100.000 contra la fiebre amarilla, 96.000 de BCG contra la tuberculosis y 10.000 contra sarampión y rubéola.

Asimismo, se entregaron motopulverizadores a la Dirección Regional de Salud para reforzar las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores en las comunidades. pic.twitter.com/6H20ID0A5A — OPS OMS Venezuela (@OPSOMSVenezuela) September 1, 2026

PERSONAS ATENDIDAS

En un comunicado difundido la semana pasada, la organización precisó que, transcurridos más de 60 días del doblete sísmico que afectó principalmente al norte de Venezuela, más de 226.000 personas fueron atendidas en hospitales.

Se detalló que se han realizado más de 44.000 consultas a través de los Equipos Médicos de Emergencia, en coordinación con el Gobierno venezolano.

La cooperación técnica, agregó, se está concentrando en modernizar la vigilancia epidemiológica. También en fortalecer los sistemas de información en salud, ampliar las capacidades diagnósticas de laboratorio y reforzar la atención en salud mental. Además del apoyo psicosocial a la población afectada.