EN VIDEO: Encontraron a una tortuga viva entre los escombros de Residencia Caribe tras 69 días de los terremotos

Luego de 69 días de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, un voluntario en La Guaira logró conseguir a una tortuga con vida entre los restos de Residencia Caribe.

«Hoy primero de septiembre, después de más de dos meses, me vengo metiendo por aquí ya que me recuperé el pie y miren lo grandioso que es la vida, miren lo que me estoy consiguiendo, una tortuguita mi gente», comentó entre los escombros el voluntario.

«Después de más de dos meses una tortuguita, esto es un milagro, la verdad. Quedarán animalitos. Miren los ojitos, los está abriendo. Esto es un milagro, es mágico conseguirse esto después de tanto tiempo, la verdad que es mágico», añadió.

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El voluntario destacó que esta tortuga realza sus esperanzas. «Bueno mi gente, bendiciones, ojalá podamos seguir consiguiendo a estos animalitos y poder salvarles la vida ya que tantas personas han fallecido. Conseguir esto es algo mágico».

«Ahorita nos acaba de suceder algo que una señora tenía más de dos meses buscando a su gata y la consiguió muerta y es trágico. Por lo que hallarme esto al rato es maravilloso, de verdad que esto solo lo hace Dios», concluyó el voluntario en un video publicado por la periodista Maryorin Méndez.