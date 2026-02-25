Aeropuerto de Maiquetía fue inspeccionado por la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU

Este martes, 24 de febrero en horas de la tarde, una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas inglés) visitó Venezuela para realizar una inspección al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

El equipo técnico se encontraría evaluando los sistemas de seguridad aeroportuaria, un paso clave dentro de las adaptaciones necesarias ante la posibilidad de que se autoricen nuevamente vuelos directos desde territorio estadounidense hacia terminales venezolanas.

En concreto, la inspección se centra en los procedimientos contemplados en el Anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece los estándares globales para proteger la aviación civil frente a actos de «interferencia ilícita».

El experto aeronáutico Juan Manuel Teixeira aclaró que esta visita de la TSA no implica una recategorización inmediata de Venezuela a “Categoría 1”. Se trata de una condición indispensable para que aerolíneas estadounidenses puedan operar regularmente en el país.

Para ello, explicó, sería necesaria una evaluación independiente de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) mediante su programa IASA. Esta analiza estándares de seguridad operacional establecidos en otros anexos de la OACI.

Teixeira también recordó que, en el pasado, la recategorización de Venezuela ocurrió por vías administrativas sin inspecciones técnicas previas. Insistió en que la visita actual debe interpretarse estrictamente como un proceso de verificación de seguridad. No como un avance automático hacia la restauración plena de las relaciones aeronáuticas.

«He leído comentarios erróneos donde afirman que con esta visita pasaríamos a CAT 1 y eso es falso. Para que eso ocurra, debe venir otra visita de la DOT a través de la FAA y su programa IASA para inspeccionar lo referente a SAFETY de la aviacion contemplado en los anexos 1, 6 y 8 de la OACI (principalmente esos anexos)», enfatizó el experto a través de su cuenta en X.

CONEXIONES AÉREAS VENEZUELA-EEUU

Este movimiento ocurre en un contexto en el que Venezuela busca recuperar conexiones aéreas con mercados internacionales tras años de restricciones, limitaciones operativas y una reducción significativa de enlaces comerciales.

La revisión de la TSA, aunque preliminar, se percibe como un indicio de que el diálogo técnico entre ambos países se ha reactivado.

En paralelo, el interés por restablecer rutas directas se ha hecho evidente en Estados Unidos. De hecho, Envoy Air, filial de American Airlines, presentó una solicitud formal ante el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) para operar vuelos entre Miami y las ciudades de Caracas y Maracaibo (Zulia).

La petición surge tras la decisión del gobierno estadounidense de reabrir el espacio aéreo a vuelos comerciales, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, revirtiendo las restricciones impuestas desde 2019.

Envoy Air solicitó que la autorización tenga una vigencia inicial de al menos dos años. Se destacó que la reanudación de estos servicios beneficiaría al interés público al facilitar viajes de negocios, turismo y misiones humanitarias.

MIAMI- MAIQUETÍA

La aerolínea subrayó que Miami, donde opera un importante hub, es el punto natural para reconectar con Venezuela, hogar de una de las diásporas más grandes en Estados Unidos.

American Airlines, que operó en Venezuela desde 1987 hasta la suspensión de 2019, ha manifestado su disposición a retomar este histórico vínculo.

Su director comercial, Nat Pieper, señaló que la compañía está preparada para reactivar una relación de más de tres décadas. Esto, para permitir que familias se reencuentren y se abran nuevas oportunidades de comercio entre ambas naciones.