American Airlines solicita a EEUU autorización para reanudar vuelos desde Miami a dos ciudades de Venezuela

American Airlines dio un paso clave este viernes, 13 de febrero, para restablecer su presencia en Venezuela al solicitar formalmente al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) la autorización para reanudar los vuelos entre Miami y las ciudades de Caracas y Maracaibo, en el estado Zulia.

La petición, confirmada por la aerolínea a EFE, llega tras el levantamiento del veto que desde 2019 impedía las operaciones aéreas comerciales y de carga entre ambos países.

«La aprobación de esta solicitud avanzaría aún más la meta del presidente (Donald) Trump de reabrir el servicio aéreo a Venezuela y servir al interés público al proveer una oportunidad para el negocio, el placer, y el viaje humanitario a la región», indica el texto.

De aprobarse, sería el primer restablecimiento de estas rutas en casi siete años, un movimiento esperado por viajeros, empresas y la amplia comunidad venezolana radicada en Florida.

Según el documento presentado ante el DOT, el servicio inicial sería operado por Envoy Air, subsidiaria de American Airlines.

Aunque la compañía no maneja una fecha estimada para el primer vuelo, destacó que la reactivación de estas rutas contribuiría a los objetivos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de restablecer plenamente el servicio aéreo con Venezuela.

SOLICITUD DE REGRESAR

American Airlines recordó que ya había manifestado su intención de regresar al mercado venezolano el pasado 29 de enero, cuando Trump anunció que levantaría el veto impuesto en 2019.

Antes de esa suspensión, la compañía era la mayor aerolínea estadounidense operando en Venezuela, con presencia ininterrumpida desde 1987.

Por ello, la empresa argumentó que ya cuenta con antecedentes regulatorios para operar ambas rutas desde Florida, estado donde reside la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

En su solicitud, la aerolínea afirmó que espera “renovar la relación” con el mercado venezolano y ofrecer nuevamente a sus clientes la posibilidad de viajar sin escalas entre ambos países.