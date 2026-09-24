Advierten sobre «especulación» en los precios de apartamentos ante créditos inmobiliarios ofrecidos a afectados por los terremotos

En las últimas semanas el mercado inmobiliario ha tenido mayor actividad de lo habitual debido a los créditos ofrecidos por el gobierno y la banca a quienes perdieron su casa en los terremotos. Sin embargo, a su vez esto ha traído consigo un problema con el incremento en los precios de los inmuebles que quizás muchos no veían venir.

El economista Aarón Olmos explicó en entrevista para Caraota Digital como se ha visto afectado el mercado inmobiliario y los compradores a pesar del incremento de demanda. «Una de las características de este crédito es que empieza con viviendas a partir de los 70 mil dólares. En este sentido, se ha percibido un incremento de precios en el mercado luego de este anuncio».

«El hecho de que esos créditos se den van a dinamizar la economía, eso es una realidad. Ahora, en el mercado secundario hemos visto que en las zonas menos sísmicas en las ciudades aledañas los precios comenzaron a crecer, e incluso algunos apartamentos ajustaron su realidad, destacando dentro de la oferta que se encuentran en condiciones menos sísmicas o que están en mejores condiciones que otros de resistir un sismo», acotó.

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Para Olmos, la situación actual puede conllevar problemas de especulación. «Esto va a afectar el mercado secundario grandemente porque de alguna manera esa oferta limitada va a ser que al ser escaso los precios crezcan».

«El tema es que el que quiera entrar en esta dinámica, una persona que tenga un apartamento en 45 mil y por temas de ajuste de precio, dinámica cambiaria, el propio mercado, pero también hay que tomar en consideración un poco la especulación, digamos que lleva el precio hasta el mínimo que está ofreciendo el Ejecutivo, los 70 mil dólares por apartamento, de alguna forma pudiese esa persona tratar de beneficiarse de esas condiciones de los actuales momentos, pero habría que ver si lo que están pidiendo por esos metros cuadrados, por ese apartamento, en la zona en la que se encuentre lo vale», advirtió.

En este sentido, reiteró que ya se ha percibido un aumento de precios. «Eso ya está pasando, tú buscas históricamente precios de metro cuadrado en algunas zonas de Caracas y para nada tienen que ver con los precios que están después del doble terremoto. Buscas los precios de enero, febrero y marzo de Santa Mónica, Bello Monte, El Cafetal, Santa Paula, y te darás cuenta de que no son los mismos después».

Además, señaló que en muchos casos este aumento no estaría justificado. «Y no tiene necesariamente que ver con un tema de aumento de metro cuadrado por la economía del país. El tema con esto es que la variación de precios tendría que ser el resultado de dinámica económica y de por medio debería haber una valoración de ese inmueble si efectivamente su precio es este, si lo que están pidiendo es correcto. Esa valoración debería haberla por parte de un perito evaluador de inmuebles».