Defensa denunciará a magistrados ante el TSJ por retraso en caso Paramacay

La defensa de los procesados por el caso Paramacay denunciará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los magistrados que integran la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo, según se anunció este miércoles, 23 de septiembre.

«Al no haber sido notificados del pronunciamiento de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo en el caso ‘Paramacay’, y al sumar otro día sin despacho hemos decidido denunciar en el TSJ a los magistrados que conforman la Sala», informó la defensa a través de sus redes sociales.

Los abogados aseguraron, que todavía, no han recibido notificación de la decisión sobre el recurso de apelación.

El anuncio llegó tras varios días de señalamientos por la demora de la instancia. El 21 de septiembre, la defensa indicó que evaluaba los recursos disponibles para denunciar el retraso. Al día siguiente informó que la Sala 1 seguía sin despacho y cuestionó que los magistrados no hubieran publicado el fallo.

La ONG Foro Penal publicó este 22 de septiembre una cronología de los hechos. Según esta, el 16 del mismo mes, se cumplió el décimo día de despacho que la Sala había solicitado para deliberar.

Ese día, Luis Armando Betancourt, abogado, coordinador del Foro Penal en Carabobo y representante legal de 10 de los 23 procesados, explicó que el presidente y ponente de la Sala 1, Alejandro Chirimelli, les comunicó que el proyecto de decisión estaba en revisión por los demás integrantes. Precisó, además, que las partes serían notificadas una vez que se dictara el fallo.

El 17 de septiembre los abogados señalaron que no habían sido notificados y que tampoco hubo despacho.

El 18 de septiembre volvieron a reportar la ausencia de despacho y dijeron que las magistradas Darsi Sánchez y Escarlet Mérida revisaban el proyecto.

#23Sep Al no haber sido notificados del pronunciamiento de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo en el caso "Paramacay", y al sumar otro dia sin despacho hemos decidido denunciar en el @TSJ_Venezuela a los magistrados que conforman la Sala. — Luis Armando Betancourt (@betangut) September 23, 2026

¿QUÉ SE APELÓ?

El recurso de apelación fue presentado contra las condenas impuestas a los procesados por el asalto al Fuerte Paramacay, ocurrido en agosto de 2017.

Vale recordar, que los procesados fueron sentenciados en diciembre de 2025 a penas de hasta 30 años de prisión.

La audiencia de apelación se realizó el 26 de agosto y la Sala 1 se reservó 10 días de despacho para deliberar. Durante el proceso, la defensa ha denunciado violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y presuntos casos de tortura y tratos crueles y degradantes.

Estas denuncias han sido planteadas por los abogados de los procesados y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre los hechos.