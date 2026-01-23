Venezuela

Adultos mayores comenzaron a cobrar la pensión más el bono, este el monto que les están depositando

El Sistema Patria dio inicio este jueves al pago del Ingreso Contra la Guerra Económica dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y 100% Amor Mayor.

En esta ocasión, el monto equivale a Bs. 16.950 o 48,43 dólares, de acuerdo con la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El Sistema Patria aclaró que el pago de esta bonificación se realiza de manera gradual, por lo que va llegando a los beneficiados paulatinamente en el transcurso de las próximas horas.

PARA COBRAR EL BONO 

Los beneficiarios del bono recibirán la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Para cobrar se debe iniciar sesión en la plataforma del Sistema Patria, pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Para concluir oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Finalmente, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero de 2026 por un monto de 130 bolívares.

Venezuela