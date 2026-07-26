Actualización del 26Jul: Número de damnificados en campamentos transitorios superó los 24.000

El vicepresidente social para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, publicó este domingo una actualización del balance oficial de atención en los 107 campamentos transitorios del país, dando cuenta de un mayor número de refugiados con respecto a la cifra previa.

Según el reporte, hubo un incremento en la capacidad de albergue, la cual asciende a 24.477 personas asistidas. El sistema cuenta además con una capacidad instalada total para atender a 28.223 afectados por el doble sismo del 24 de junio.

Este balance se traduce en un incremento de 486 personas con relación a la data del sábado.

Las autoridades distribuyeron los 107 refugios temporales en cuatro entidades clave de la región central. Caracas concentra 41 de estos espacios de atención, mientras que el estado La Guaira alberga 28 campamentos. Por su parte, el estado Miranda cuenta con 28 estructuras instaladas y el estado Aragua mantiene operativos otros 10 centros de cobijo.

La capacidad instalada en los refugios de Caracas aumentó para recibir a un total de 10.975 personas. Asimismo, el personal de asistencia atiende actualmente a 9.092 ciudadanos en las instalaciones de la capital. En La Guaira, por su lado, los centros ofrecen un cupo total de 12.815 lugares y prestan apoyo directo a 12.752 familias.

En el estado Miranda, los campamentos disponen de espacio para albergar a 3.591 ciudadanos, con una población atendida de 1.958 personas. Mientras tanto, la capacidad de refugio en el estado Aragua se mantiene en 842 cupos disponibles. A esos efectos, las autoridades y equipos de ayuda brindan atención a 675 personas en los centros aragüeños.

📌 Balance de atención en los Campamentos Transitorios al 26 de julio. pic.twitter.com/9jSAgqPjHD — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 26, 2026

BALANCE DE LOS TERREMOTOS

Es de mencionar que las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 5.500 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, difundió en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 24 de julio. Cuando se cumplió un mes desde la tragedia, se reportaron 5.546 fallecidos, 148 más que el reporte del miércoles, el último publicado.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 47.942.

Según Rodríguez, han sido atendidas 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que 23.811 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados.