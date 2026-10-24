Abrirán temporalmente la carretera hacia Choroní: Aún continúan labores de limpieza en la vía

Las autoridades del municipio Girardot habilitaron la libre circulación en la carretera que conduce hacia la localidad costera de Choroní, estado Aragua, luego de que la vía quedara obstruida por varios derrumbes.

La Alcaldía informó sobre la apertura temporal de la carretera entre el jueves y el domingo, 25 de octubre. Mientras tanto, estarán suspendidas las labores de rehabilitación y habría un libre circulación vehicular hacia Choroní.

De acuerdo a las versiones oficiales, la maquinaria pesada quedará estacionada a un lado de la carretera. Aunque estará habilitada la circulación, las autoridades pidieron a los conductores transitar con precaución en las zonas afectadas.

Organismos de seguridad y emergencias se mantendrán desplegados en la vía hacia Choroní de manera preventiva para resguardar a los conductores y garantizar el tránsito.

OBRAS EN LA CARRETERA

Una vez concluya este periodo, las autoridades reanudarán los trabajos en la carretera el próximo lunes, 26 de octubre. La Alcaldía indicó que las labores están enfocadas en la recuperación de las zonas afectadas por los derrumbes.

El alcalde Rafael Morales indicó este viernes que las obras están enfocadas en el asfaltado, reforzamiento e instalación de las defensas. «Avanzamos con las mejoras de la vialidad y el mantenimiento integral que estamos realizando», acotó.

La carretera que conecta Maracay y Choroní fue cerrada abruptamente hace dos fines de semana, producto de una serie de derrumbes que ocurrieron durante intensas lluvias. Unos días después, se habilitó la vía para que los turistas pudieran salir de la localidad.