El «gran paso» que anunció la Embajada de EEUU en Caracas: «Se expande nuestra capacidad»

John Barrett, encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, anunció este viernes que se ha expandido la «capacidad» de la Embajada en Caracas, gracias a la rehabilitación de sus instalaciones.

La misión diplomática informó al respecto en sus redes sociales y compartió un video de Barrett detallando los avances. «Me complace anunciar un gran paso. Todo nuestro personal ya está trabajando desde nuestra embajada», dijo.

«También hemos restablecido el destacamento de seguridad del Cuerpo de Marines como parte de una larga tradición de protección en nuestras embajadas en todo el mundo», acotó el diplomático estadounidense.

La Embajada, ubicada en la urbanización Valle Arriba, ya cuenta con la capacidad para brindar la «gama completa de servicio» a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Igualmente, Barrett aseguró que «seguiremos ampliando nuestros servicios consulares».

BARRETT INSISTE EN EL PLAN DE TRES FASES

Barrett no dudó en destacar el trabajo alcanzado con socios en el país. «Nuestra presencia diplomática en Caracas expande nuestra capacidad para trabajar directamente con el pueblo venezolano», sentenció.

De igual forma, el diplomático aseguró que el objetivo de Estados Unidos es «promover la estabilidad y apoyar la recuperación de servicios esenciales». Entre ellos destacó la red eléctrica y el fortalecimiento de los servicios de salud.

Otro aspecto que mencionó es la «prioridad» de una «recuperación económica», en el marco de la segunda fase del plan de la Casa Blanca. «Hemos atraído a importantes empresas estadounidenses que están invirtiendo en la economía venezolana, generando empleos de calidad e impulsando la innovación», añadió.

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Hoy anunciamos un gran paso: todo nuestro personal ya está trabajando desde nuestra Embajada en Caracas. Desde Valle Arriba, seguimos impulsando el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio. – JB https://t.co/U8cPkwqUEm — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) October 23, 2026



Barrett concluyó que, además de la recuperación de los servicios básicos y la economía, desde la Embajada apoyan un «proceso de reconciliación». Luego, pretenden avanzar hacia unas «elecciones libres» y una «democracia duradera».

Tras los hechos del pasado 3 de enero, la Embajada de Estados Unidos abrió nuevamente sus puertas en marzo. La sede permaneció cerrada desde 2019, cuando se cortaron las relaciones diplomáticas entre ambos países.