¿A cuántas personas ha rescatado Tsunami tras devastadores terremotos en el país? Esto reveló su guía

El esfuerzo del perro rescatista Tsunami conmovió a los venezolanos, en medio del luto que se vive por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. A una semana de la tragedia, trascendieron detalles sobre sus labores en la zona de desastre.

Tsunami, un border collie de 9 años, fue desplegado en la urbanización San Bernardino en las horas posteriores al terremoto. Posteriormente, se trasladó a La Guaira, la entidad más afectada por el doble terremoto.

Las labores de Tsunami se viralizaron en redes sociales y conmovieron a miles de personas. Ahora Jorge Beens, guía del perro rescatista, aclaró que colaboró en la localización y rescate de 26 personas.

«Tsunami está bien y esperando para trabajar. Los rumores de que ha localizado 200, 300 personas. Eso es imposible. Solamente son 26 personas que ha localizado Tsunami», indicó Beens al medio digital El Diario.

PARA TSUNAMI ES «UN JUEGO»

Por otra parte, Beens respondió a las críticas que circulan en redes sociales sobre que «están abusando» de Tsunami. «Para él, entrar a los escombros es un juego. Fue entrenado para eso. Él se lo disfruta», explicó.

«Tenemos un veterinario las 24 horas acompañándonos. Tsunami entra y sale de los escombros e inmediatamente es atendido por un excelente veterinario, el doctor Aníbal», aclaró Beens.

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#3Jul | Jorge Beens, guía del perro rescatista Tsunami, aclaró la información divulgada en redes sociales sobre la labor de la mascota. Indicó que la cifra real de rescates del canino es de 26 personas. «Conseguir 200, 300 personas es imposible. Solamente son 26 personas las que… pic.twitter.com/4J81LcOw0q — El Diario (@eldiario) July 3, 2026



El rescatista indicó que, tras pasar cuatro días en La Guaira, el equipo subió a Caracas el jueves para descansar. «Somos 18 rescatistas que vamos trabajando. Ya llevamos equipos de demolición para hacer rompimientos», señaló.

Hasta el viernes, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos, de acuerdo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.