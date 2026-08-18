40.000 familias afectadas tras terremotos se han registrado en censo Único de Viviendas, 80% sería de La Guaira

La ministra para la Vivienda y Hábitat, Paola Posani, informó que hasta este martes han registrado casi 40.000 familias en el censo Único de Viviendas, lo que se traduce en aproximadamente 128.000 personas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

«En casi todos los estados estamos cerrando el registro, pero vamos a dejar puntos en las sedes ministeriales de cada estado», dijo en declaraciones al programa Al Instante en Unión Radio.

Al tiempo que detalló que el registro incluye familias afectadas de La Guiara, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y Yaracuy.

«El 80% del registro es de La Guaira, es decir, 32.000 aproximadamente son las familias que se registraron de La Guaira», precisó.

Asimismo, aclaró que las 4.000 viviendas anunciadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez se repartirán en todo el país, incluidos estados como Mérida, Monagas, Aragua, Carabobo, Caracas, La Guaira, Zulia, Amazonas, Trujillo y Nueva Esparta.

«En el registro hay un número de personas que quieren cambiar de estado. Hay familias que salieron de La Guaira porque perdieron sus viviendas y prefieren, por ejemplo, vivir en Yaracuy que retornar en otra zona, porque tienen familia en esos lugares», concluyó.