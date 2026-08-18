OVP denunció la muerte de otro preso bajo custodia del Estado, ahora en Anzoátegui

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que otro preso murió durante el fin de semana bajo custodia del Estado.

El privado de libertad quedó identificado como Sergio Gabriel Ascanio y se encontraba en el Centro Penitenciario Agroproductivo Barcelona, en Anzoátegui.

«Fue debido a problemas de salud y falta de atención médica», indicó el OVP.

Además, acotó que es el segundo privado de libertad que fallece en este recinto.

«El 27 de julio pasado registramos el deceso de Luis Felipe Moreno Moreno, quien padecía problemas de salud y fue trasladado al Hospital Universitario Dr. Luis Razetti», comentó.

#DenunciaOVP 🚨 Muere otro privado de libertad bajo custodia El @oveprisiones recibió información sobre la muerte de Sergio Gabriel Ascanio, durante el fin de semana pasado, en el Centro Penitenciario Agroproductivo Barcelona, en #Anzoátegui, debido a problemas de salud y falta… pic.twitter.com/SG4aaiLTJT — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 18, 2026

El OVP señaló que este penal presenta 150 % de hacinamiento, ya que alberga a 1400 reclusos en un espacio diseñado para 560.

«El hacinamiento crítico en las cárceles deteriora de forma acelerada la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, al propiciar un colapso operativo que impacta severamente en la salud, la alimentación y la seguridad», comentó.

Incluso, el organismo sostuvo que el 11 de agosto también documentaron los fallecimientos de: Anthony Portillo (Tocuyito); Víctor Salgado (Rodeo IV) y Adrián Felipe (Fénix Lara).

«Todos en contextos de desatención médica. Por ello, reiteramos nuestra exigencia al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo de investigar estas vulneraciones a los derechos de las personas bajo custodia del Estado venezolano», expresó el OVP.