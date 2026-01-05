Instalaron la nueva AN en el país: Jorge Rodríguez seguirá de presidente y así quedaron las vicepresidencias

Este lunes se llevó a cabo la instalación de la nueva Asamblea Nacional para el período constitucional legislativo 2026-2031, donde designaron a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento.

La dirección del debate la llevó el diputado Fernando Soto Rojas, al tratarse del parlamentario de mayor edad. La sesión tuvo como punto único las elecciones y juramentación de la junta directiva para el periodo anual 2026-2027

Con una contundente ventaja quedaron elegidos los postulados por el PSUV. Como presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primera vicepresidencia, Pedro Infante, y segunda vicepresidencia Grecia Colmenares.

En esta línea, aprobaron a María Alejandra Hernández, como secretaría del Parlamento y José Omar Molina como subsecretario.

Para finalizar el acto, todos los diputados se juramentaron y declararon instalada la Asamblea Nacional

Cabe recordar que tras los resultados de los comicios parlamentarios del pasado 25 de mayo de 2025, un sector de la oposición retomó sus escaños en la plenaria. Entre los diputados que se incorporaron formalmente destacaron Henrique Capriles Radonski, Stalin González, Tomás Guanipa, Pablo Pérez y Henri Falcón, electos bajo las tarjetas de la alianza Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio.

En su balance de gestión, Jorge Rodríguez destacó que entre el 5 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2026 el Parlamento celebró más de 300 sesiones y aprobó 100 leyes, orientadas, según afirmó, a la protección del país, el fortalecimiento del Poder Popular y la recuperación institucional. Entre las más recientes figura la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales.