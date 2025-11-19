Estos son los productos más deseados para Navidad, según los centros comerciales

Freddy Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), reveló este miércoles cuáles son los regalos y productos más deseados por los venezolanos para esta Navidad.

Durante una entrevista con el periodista Pedro Penzini, Cohen afirmó que el sector comercio espera buenas ventas de cara a fin de año. En Navidad, el gremialista aclaró que hay algunos productos muy solicitados.

«Como viene diciembre, mucha gente intenta comprarse una ropa y calzado», explicó Cohen. Igualmente, apuntó que las zonas gourmet y otros establecimientos de comida también son demandados por las familias.

«Sabes que las ferias de comida se han convertido en lo que llamamos zona gourmet. Son sitios en los que la comida debe ser buena, brindar una experiencia a nuestros usuarios. Las personas no se conforman con comer bien, sino que quieren pasarla bien», expuso.

Cohen estima que entre el 10 y 12 de diciembre incrementen las ventas en las ferias de comida y en sitios para «toda la familia». «El lanzamiento de familia lo hicimos el 13 de noviembre», agregó el gremialista.

COHEN DESTACA EL BLACK FRIDAY

Por otra parte, Cohen aclaró que también esperan un incremento de ventas por la llegada del Black Friday y Cyber Monday. Varios comercios presentaron promociones para estas fechas y los usuarios están atentos a las ofertas.

«Hay buena expectativa este fin de semana con el Black Friday que será el 28 (de noviembre)», dijo Cohen. «Las tiendas están preparadas y el mes de octubre no fue tan alto como del 2024. Por ello nuestros aliados esperan una mejor temporada», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EN CUÁNTO CERRARÁ LA INFLACIÓN Y LA TASA DE CAMBIO OFICIAL ESTE 2025? LA RESPUESTA QUE DIO UN EXPERTO

Tal como su nombre lo indica, el Black Friday se da el último viernes de noviembre. Aunque algunos comercios suelen poner las ofertas solo en ese día, otros ofrecerán descuentos durante toda la semana.