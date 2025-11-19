Venezuela

Estos son los productos más deseados para Navidad, según los centros comerciales

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Las estimaciones de Consecomercio sobre cómo serán las ventas decembrinas en el país
Foto: Archivo

Freddy Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), reveló este miércoles cuáles son los regalos y productos más deseados por los venezolanos para esta Navidad.

Contents

Durante una entrevista con el periodista Pedro Penzini, Cohen afirmó que el sector comercio espera buenas ventas de cara a fin de año. En Navidad, el gremialista aclaró que hay algunos productos muy solicitados.

Leer Más

¿Dónde no se celebra la Navidad en EEUU? Aquí te lo contamos
Emiten orden de captura contra nueva directiva de la AN electa en 2015, esto respondieron sus miembros
Cardenal Baltazar Porras asumió este 28Ene como arzobispo de Caracas

«Como viene diciembre, mucha gente intenta comprarse una ropa y calzado», explicó Cohen. Igualmente, apuntó que las zonas gourmet y otros establecimientos de comida también son demandados por las familias.

«Sabes que las ferias de comida se han convertido en lo que llamamos zona gourmet. Son sitios en los que la comida debe ser buena, brindar una experiencia a nuestros usuarios. Las personas no se conforman con comer bien, sino que quieren pasarla bien», expuso.

Los venezolanos están dedicando más tiempo a los centros comerciales, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo y en la manera de relacionarse con estos espacios urbanos, según el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.  
El sector de centros comerciales espera buenas ventas en esta Navidad / Archivo

Cohen estima que entre el 10 y 12 de diciembre incrementen las ventas en las ferias de comida y en sitios para «toda la familia». «El lanzamiento de familia lo hicimos el 13 de noviembre», agregó el gremialista.

COHEN DESTACA EL BLACK FRIDAY

Por otra parte, Cohen aclaró que también esperan un incremento de ventas por la llegada del Black Friday y Cyber Monday. Varios comercios presentaron promociones para estas fechas y los usuarios están atentos a las ofertas.

«Hay buena expectativa este fin de semana con el Black Friday que será el 28 (de noviembre)», dijo Cohen. «Las tiendas están preparadas y el mes de octubre no fue tan alto como del 2024. Por ello nuestros aliados esperan una mejor temporada», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EN CUÁNTO CERRARÁ LA INFLACIÓN Y LA TASA DE CAMBIO OFICIAL ESTE 2025? LA RESPUESTA QUE DIO UN EXPERTO

Tal como su nombre lo indica, el Black Friday se da el último viernes de noviembre. Aunque algunos comercios suelen poner las ofertas solo en ese día, otros ofrecerán descuentos durante toda la semana.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Impresionante tormenta invernal azotará oeste de EEUU, esta es la cantidad de nieve que se espera
EEUU
Maduro sorprende a todos y anuncia un concierto por su cumpleaños en el Monumental: «Están invitados»
Venezuela
La astronauta Anne McClain fue exonerada de la primera acusación de delito en el espacio. Resultó ser una denuncia falsa. Su expareja admitió haber mentido, cerrando un capítulo inédito en la historia judicial y espacial. 
La insólita acusación contra la astronauta Anne McClain mientras estaba en el espacio: esta fue su sentencia
EEUU