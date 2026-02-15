Varios

Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
Experto analizó el impacto inmediato que tendrán las nuevas licencias de la OFAC en la economía venezolana
Foto: Composición con imágenes de archivo

El economista Asdrúbal Oliveros analizó el impacto inmediato que tendrían las nuevas licencias que la OFAC concedió a compañías petroleras, con la intención de que inicien cuanto antes el trabajo de explotación y distribución de crudo en el país.

Para el experto la influencia de estas licencias sobre el dólar y el bolsillo de los venezolanos «será gradual y limitado en el corto plazo», de acuerdo a un escrito que publicó en sus redes sociales.

FLUJO A CUENTAGOTAS

A pesar de que Oliveros destacó que el flujo de divisas aumentó, precisó que los dólares están entrando vía cuentas custodiadas por los EEUU.

«Esto le da al BCV un ‘músculo’ real para intervenir, pero es un flujo con cuentagotas, no un diluvio. Especialmente porque el BCV sigue sancionado y esto limita la velocidad con que esos recursos entran a la economía», explicó el analista.

LEA TAMBIÉN: PDVSA HABRÍA SUSPENDIDO LA VENTA DE CRUDO A EMPRESAS SIN LICENCIA INDIVIDUAL DE EEUU, ESTAS SON LAS CONSECUENCIAS

Asimismo, advirtió que si estas divisas no llegan «de forma fluida a la banca privada», es difícil que se cierre la brecha cambiaria por lo que los márgenes de ganancias de los comercios y empresas seguirán siendo estrechos.

«Sin embargo, la perspectiva es que se reduzca. Un tema clave es que los precios resultantes de la subasta se reflejen en el tipo de cambio publicado por el BCV», puntualizó.

IMPACTO CRECERÁ ENTRE 30 Y 45 DÍAS

No obstante, Oliveros considera que el impacto real en la economía podrá percibirse mejor en un período de entre 30 y 45 días, por lo que la reducción de la brecha cambiaría se irá presentando paulatinamente, cuando se incorpore al resto de los bancos al sistema de subastas.

«En Venezuela, la estabilidad no se decreta, se financia con flujo de caja constante. Para que la estabilidad llegue tienen que darse hechos concretos. A mi juicio la reducción de la brecha cambiaria y la tasa de inflación serán los indicadores claves para mirar cómo evoluciona todo esto», expuso el experto.

Por último, recomendó no dejarse llevar «por el optimismo de los titulares», al tiempo que advirtió que aunque «el juego cambió (…) las reglas de la prudencia financiera en Venezuela siguen siendo las mismas».

