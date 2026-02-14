Pdvsa habría suspendido la venta de crudo a empresas sin licencia individual de EEUU, estas son las consecuencias

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) decidió suspender la venta de crudo a empresas que carecen de licencias individuales emitidas por Estados Unidos, según lo revelado por cuatro fuentes del sector a Reuters, lo que ha provocado limitación de exportaciones y la saturación de los tanques de almacenamiento en el país.

Aunque la administración de Donald Trump otorgó una licencia general en enero, los compradores sostienen que el mecanismo no facilita el comercio. Las fuentes aseguraron que la ambigüedad del texto deja muchas condiciones abiertas a la interpretación sobre qué actividades están permitidas.

Los ejecutivos de Pdvsa requieren orientación específica de Washington para identificar con qué empresas pueden negociar. En ese sentido, buscan términos comerciales más claros que permitan rastrear los cargamentos y garantizar el retorno de las ganancias de manera segura.

La complejidad de las licencias también genera críticas en la banca estadounidense. Tres informantes señalaron que las entidades financieras temen arriesgarse ante la falta de claridad en las autorizaciones.

«Algunos bancos podrían no querer arriesgarse a procesar bajo estas licencias, o podrían no considerar que la actividad está autorizada. Los bancos podrían estar realizando una mayor diligencia debida», afirmó una de las fuentes consultadas.

LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA DE PDVSA

Esta cautela financiera afecta principalmente a los actores más pequeños del mercado petrolero que intentan participar en el negocio. Los grandes comercializadores mundiales, en cambio, poseen suficiente liquidez para operar sin depender estrictamente del financiamiento bancario inmediato.

La Casa Blanca dijo a Reuters que el gobierno de Trump emite licencias generales a un ritmo récord debido al alto interés de los inversores. Las compañías de gas y petróleo mantienen su mirada puesta en la recuperación de la infraestructura energética venezolana.

«El equipo del presidente está trabajando incansablemente para atender las solicitudes de las compañías de petróleo y gas», declaró la portavoz Taylor Rogers el viernes. Por su parte, los departamentos de Energía y del Tesoro mantuvieron silencio ante las consultas sobre el tema.

Varios compradores potenciales esperan autorizaciones legales antes de firmar contratos con Pdvsa.