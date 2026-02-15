Varios

EN VIDEOS: Familiares de presos políticos en Boleíta comenzaron a descompensarse tras más de 30 horas en huelga de hambre

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
Familiares de presos políticos empezaron a descompensarse este domingo tras cumplir más de 30 horas en huelga de hambre en exigencia del respeto de la ley de amnistía y por la libertad de todos los presos políticos en la Zona 7 de Boleíta.

Realidad Helicoide compartió un video que muestra como un grupo de voluntarias intentaban reanimar a las personas descompensadas.

«Recordemos que la huelga de hambre comenzó como una forma de protesta debido al retraso de las excarcelaciones en este centro de reclusión. Los familiares y la sociedad civil exigimos que liberen a todos los presos políticos», indicó la ONG.

En esta línea, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió un video en el que se ven a otras familiares de las víctimas descompensadas. «A las 2:00 p. m. de este domingo #15Feb, familiares que participan en la huelga de hambre en Boleíta, Zona 7, comenzaron a presentar deterioro en su estado de salud».

«Carolina Carriso presenta náuseas, vómitos, mareos, temblores y desvanecimiento físico, tras más de 30 horas en huelga de hambre, asumida como medida de protesta por la libertad inmediata de todos sus seres queridos», indicaron.

«El Estado venezolano es responsable de la vida y la integridad física y mental de estas familias y de las personas detenidas por motivos políticos», precisaron.

Cabe recordar que mientras esto ocurre, los presos políticos adentro del penal también se encuentran en huelga de hambre. No obstante, estarían recibiendo malos tratos por participar en este modo de protesta.

Petra Vera, familiar de un preso político, denunció lo ocurrido. «El director de este centro penitenciario, el señor Sifontes, los está obligando a comer y como medida les está diciendo que si no lo hacen los van a pasar a una celda de castigo. Como familiares de presos políticos exigimos que respeten sus derechos humanos y la liberación inmediata y plena de cada uno».

