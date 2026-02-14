Así fue la fortuna que amasó una modelo colombiana que se declaró culpable de lavado de dinero en EEUU

Valentina Forero Alvárez, modelo colombiana de 33 años de edad, se declaró culpable de lavado de dinero a inicios de semana, ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, tras ser extraditada en mayo de 2025 desde su país a los Estados Unidos (EEUU).

Forero podría enfrentar una pena de prisión de más de 20 años, por haber canalizado entre 25 y 65 millones de dólares en la nación norteamericana, por medio de una red internacional que usaba para “explotar el sistema financiero estadounidense con el fin de blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico”.

En sus operaciones, utilizaba mensajeros para movilizar el dinero en bolsas y cajas de zapatos con el objetivo de hacer depósitos en cuentas bancarias mientras estas personas se encontraban en Georgia y en al menos otros 14 estados de la unión americana: Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona.

Los mensajeros estaban bajo la supervisión de la colombiana, quien recibía la documentación y las constancias de los movimientos de los fondos, además de coordinar el trámite de visas de turista para sus operadores.

Entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2,9 millones de dólares en efectivo se depositaron en el norte de Georgia, en cuentas vinculadas al esquema.

VIDA DE LUJOS Y EXCESOS EN COLOMBIA

Forero tenía una lujosa vida en Armenia, Colombia, antes de su captura el 23 de noviembre de 2023, por miembros del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, según lo reseñado por el medio El Colombiano.

Tenía seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos comerciales ubicados en Armenia (Quindío), Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca), avaluados en 7.300 millones de pesos colombianos (alrededor de 2 millones de dólares).

Valentina también estaba a cargo de varias empresas fachada en las que se gestionaba el dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas. Las empresas estaban a nombre de familiares y allegados, quedando identificadas como On Solutions Group LLC, Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc., Dems Holdings LLC y RYJ International Group Inc.

Según la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de Colombia, esta era una maniobra para “intentar ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos obtenidos por la venta y distribución de sustancias estupefacientes en el exterior”.