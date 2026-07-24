A un mes de los terremotos: las devastadoras cifras que enlutan a miles de venezolanos

Venezuela permanece de luto por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Este viernes se cumple un mes de la tragedia natural y todavía no se conoce plenamente la magnitud de la devastación.

El primer terremoto ocurrió a las 6:04 de la tarde y con un epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, estado Yaracuy. Por su parte, el segundo comenzó 39 segundos después a 28 kilómetros de la localidad de Yumare.

Con el paso de las horas, comenzaron a trascender reportes de edificios desplomados en distintas ciudades. Se vieron afectados Falcón, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Caracas y, especialmente, La Guaira.

A un mes de la tragedia, las autoridades siguen contabilizando la magnitud de la devastación y los daños. Según las cifras oficiales, hay miles de fallecidos y cientos de edificios afectados.

CIFRAS DE FALLECIDOS

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se ha hecho cargo de informar sobre el balance diario del doble terremoto. Desde el pasado 25 de junio, ha publicado los reportes sobre la cantidad de fallecidos.

Su último balance, publicado en la noche del miércoles, se han contabilizado 5.398 fallecidos. Sin embargo, el gobierno nacional todavía no ha difundido un balance regional, indicando la cantidad de víctimas mortales y heridos en cada ciudad y estado.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, dijo el jueves que, hasta la fecha, contabilizaron 4.387 fallecidos en la entidad. Igualmente, todavía hay cuerpos entre los escombros y las labores de búsqueda continúan para la fecha.

La Gran Caracas fue la segunda entidad más afectada por el doble terremoto. Las autoridades municipales de Libertador, Baruta y Chacao reportaron decenas de fallecidos por el colapso de viviendas.

En el municipio Libertador murieron 69 personas, según informó el 9 de julio la alcaldesa, Carmen Meléndez. La mayor parte de las víctimas estuvieron concentradas en la parroquia San Bernardino (45), seguidas de El Junquito (6) y El Paraíso (6).

En el caso de Chacao, en donde se desplomaron tres edificios residenciales, murieron 68 personas, de acuerdo al alcalde, Gustavo Duque. Baruta, por otra parte, registró tres fallecidos por el colapso de una vivienda.

Aragua sufrió 18 fallecimientos, la mayor parte de ellas en el municipio Santiago Mariño, en donde colapsó un edificio residencial. Hasta el 3 de julio, las autoridades del estado Carabobo confirmaron 19 víctimas mortales en el doble terremoto.

También se registró el colapso de un edificio de viviendas en Tucacas, estado Falcón. En la entidad se registraron 12 fallecidos, todos ellos habitantes de esta residencia.

EDIFICIOS AFECTADOS

Las imágenes de edificios desplomados dieron a vuelta al mundo e impactaron a millones de venezolanos. Mientras tanto, cientos de edificios más sufrieron daños estructurales por la intensidad del doble terremoto.

El gobierno nacional ha dicho en las últimas semanas que 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según los balances diarios. Sin embargo, las autoridades no han detallado cuáles son los parámetros para definir que una infraestructura resultó «afectada».

La cifra de edificios afectados es uno de los aspectos en que se han registrado distintos balances. Aunque el gobierno afirman que menos de 900 edificios resultaron «afectados», otras autoridades brindan cifras más elevadas.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, informó el martes que, tan solo en La Guaira, 1.885 edificaciones recibieron la etiqueta roja, mientras que 1.785 fueron identificadas con amarillo. Entre ambos, suma más de 3.500 edificaciones.

A esto se suman otros colapsos, como los cuatro edificios, tres de ellos residenciales, que se derrumbaron en Chacao. En Libertador también colapsaron, al menos, cuatro infraestructuras, incluyendo edificios residenciales.

Según reportes oficiales publicados en julio, 76 edificios de la Gran Caracas cuenta con etiqueta roja. La mayoría de ellos, 46, están en Chacao, mientras que 30 están en Libertador. En Baruta, además, hay 106 inmuebles inhabitables.

Por otra parte, en Aragua se desplomó un edificio residencial, mientras que 15 cuentan con la etiqueta roja. En el estado Falcón colapsó también un edificio y, al menos, otras dos quedaron inhabitables.

¿Y LOS DESAPARECIDOS?

A un mes del doble terremoto, todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. En los primeros días posteriores a la tragedia se crearon páginas independientes para este propósito, pero sus datos no han sido verificados.

Jorge Rodríguez tan solo brindó una cifra al respecto el 25 de junio, un día después del doble terremoto. Tras informar en esa fecha de 157 personas desaparecidas, no mencionó más este apartado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tampoco ha dado cifras al respecto.

En vísperas de cumplirse un mes de la tragedia, gobernador de La Guaira reconoció que «aún no tenemos una cifra oficial de desaparecidos». «Estamos haciendo una lista, pero no tengo el total y sé que faltarían muchos por agregar», confesó Terán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO ES EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS POR TERREMOTOS? UN INGENIERO CIVIL LO EXPLICÓ

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una estimación de cuántas víctimas dejó el terremoto y no hay una cifra de desaparecidos verificable. Un aspecto a tomar en cuenta es que las Naciones Unidas (ONU) acordaron el envío de 10.000 bolsas de cadáveres a Venezuela.

Mientras que continúan trascendiendo cifras sobre víctimas, la situación en La Guaira sigue siendo crítica. Para este viernes, familiares denuncian que todavía hay cuerpos bajo los escombros y piden ayuda para localizar a sus seres queridos.