VIRAL: Rememoran la explosiva entrevista de Jorge Ramos a Marco Rubio, lo puso contra la pared en defensa de los migrantes

Una entrevista del periodista Jorge Ramos al ahora secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha resurgido en redes sociales, generando un intenso debate sobre la postura del funcionario de la administración de Donald Trump en temas migratorios.

En el video, grabado originalmente en 2012, Ramos confrontó a Rubio sobre su falta de apoyo a los migrantes indocumentados, a pesar de que su propio abuelo enfrentó una orden de deportación en el pasado.

El periodista cuestionó al senador sobre lo que considera una contradicción en su discurso, poniendo en evidencia las tensiones entre su historia familiar y alineación con las políticas conservadoras del Partido Republicano.

Durante la entrevista, Ramos mencionó que el abuelo de Rubio, Pedro Víctor García, vivió ilegalmente en Estados Unidos durante varios años antes de regularizar su situación.

“Pero por ejemplo, su abuelo, Pedro Víctor García, en 1962 recibió una orden de deportación… ¿Por qué su abuelo sí recibió el apoyo y la generosidad de este país? ¿Y por qué no hace usted exactamente lo mismo?”, preguntó Ramos.

Ante esto, el senador intentó justificar el caso de su abuelo, argumentando que las circunstancias eran diferentes debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU en ese momento.

“Era imposible deportarlo”, dijo Rubio.

Sin embargo, Ramos insistió en que la postura de Rubio parecía «hipócrita», dado que no extendía el mismo apoyo a los migrantes actuales.

El intercambio dejó a Rubio visiblemente incómodo, y su respuesta generó críticas tanto en redes sociales como entre activistas promigrantes.

El video, que se ha viralizado nuevamente, ha reavivado el debate sobre la coherencia de las políticas migratorias de Rubio y su impacto en las comunidades migrantes.

A pesar de los años transcurridos, Rubio ha mantenido su enfoque en la seguridad fronteriza, priorizando medidas restrictivas sobre soluciones humanitarias.

I am today years old learning that Marco Rubio actually speaks Spanish fluently. 😭 Jorge Ramos got him together tho‼️His grandfather received a deportation order. Let's BFFR sir‼️#doublestandards #Florida #Cuban #miami #Univision #Immigration pic.twitter.com/spxGknfAfs

— Gwen 💫 (@GabwithGwen) May 13, 2023