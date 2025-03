“Soy bipolar”: Mujer se desnudó en pleno vuelo e intentó ingresar a la cabina, causó momentos de terror

Durante un vuelo nacional en los Estados Unidos, una mujer desató el caos al despojarse de su ropa y correr por los pasillos del avión durante aproximadamente 25 minutos.

De acuerdo con medios locales, el vuelo de Southwest Airlines que partía del Aeropuerto William P. Hobby en Houston hacia Phoenix tuvo que regresar a la puerta de embarque el lunes.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, gritaba que era bipolar, intentó ingresar a la cabina y fue finalmente detenida por la policía.

Según testigos citados por ABC 10, la pasajera comenzó a desnudarse por completo, desde su sombrero hasta sus zapatos, mientras los pasajeros observaban.

Durante 25 minutos, continuó caminando por el pasillo, gritando y golpeando partes del avión.

Este comportamiento alarmó tanto a los pasajeros como a la tripulación, quienes intentaron intervenir de manera cautelosa para no exacerbar la situación.

