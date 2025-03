EEUU confirmó nuevo envío de migrantes venezolanos a Guantánamo, serían supuestos miembros del Tren de Aragua

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos (EEUU) confirmó este viernes un nuevo envío de migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, ubicada en Cuba, por presuntamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Dicho envío se realizó el día jueves, según detalló la subsecretaria de asuntos públicos del DHS, Tricia McLaughlin, en entrevista concedida al medio Univisión.

«Ayer (jueves), DHS envió una vez más a peligrosos miembros de pandillas y extranjeros ilegales fuera de suelo estadounidense, a la bahía de Guantánamo», confirmó McLaughlin.

Asimismo, aseguró que se trata de personas que el gobierno ha relacionado con la mencionada banda de origen venezolano.

McLaughlin no precisó de cuántas personas se trataba. Pero el diario The New York Times reportó el jueves que unas 20 personas salieron a bordo de un vuelo charter desde El Paso, Texas, vía Guantánamo.

Este traslado marca el primer envío de venezolanos después de que el centro se vació y se llevó a 40 migrantes a un centro de detención de Louisiana a mediados de mes. No obstante, dos funcionarios habían asegurado a la agencia AP que no descartaban nuevos traslados a la base naval.

TATUAJES SERÍAN LOS DETONANTES EN LAS DETENCIONES

Aunque el gobierno estadounidense ha catalogado a los migrantes enviados a Guantánamo como de alta peligrosidad y los acusó de ser miembros del Tren de Aragua, hasta ahora no han mostrado evidencia que respalden dichos señalamientos.

En los casos reporteados por Univision, los abogados aseguraron que a estos inmigrantes los ficharon sin evidencias.

En la mayoría de los casos los detenidos fueron interrogados sobre sus tatuajes y esas conversaciones quedaron sentadas en documentos que luego usaron en audiencias migratorias para catalogarlos como un riesgo para la seguridad nacional.

Ese elemento ha sido una constante en los casos revisados y con los que el gobierno federal ha mantenido a personas bajo detención migratoria. Con ello también ha justificado deportaciones, traslados a Guantánamo y, ahora, a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, el Cecot.