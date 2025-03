Detuvieron a venezolano al acudir a su cita de inmigración en EEUU: Su esposa cree que fue llevado a El Salvador

Una mujer denunció que aparentemente hicieron pasar como terrorista del Tren de Aragua a su esposo venezolano y lo habrían trasladado a El Salvador, sin haber cometido ningún delito.

Franco José Caraballo Tapia, un barbero venezolano de 26 años, se presentó a su cita de inmigración el pasado 3 de febrero en Dallas, Texas, y fue detenido por agentes de ICE.

Su esposa Johanny Sánchez no ha sabido nada de él, desde la última llamada que hizo hace algunos días. «Me dijo que estaba en una celda con otros venezolanos, que los tienen como terroristas, criminales, que afuera de la celda había un cártel que decía: ‘Terroristas, criminales, peligro’. Él me dice que está asustado que no tiene nada que ver con esa gente», dijo a Univisión.

Al igual que como pasó con otros venezolanos, autoridades migratoria se fijaron en él por sus tatuajes.

Además, denunciaron que Franco José Caraballo Tapia desapareció de los registros del ICE. Ahora su familia no sabe qué hacer para tratar de tener información sobre su paradero.

Su abogado, Martin Rosenow, admitió la consternación que tienen ante una situación que no se había visto hasta ahora en Estados Unidos.

«Se trata de una situación muy insólita. Me sorprendió ver en el sistema cuando no aparecía registrado en el plataforma del ICE, una cosa muy extraña que no se había visto jamás», comentó.

«Lo que se siente ahora es impotencia porque el juez había dicho que los aviones tenían que regresar porque si llegaban a El Salvador no había mucho que hacer», acotó.

Asimismo, reiteró que el venezolano no tiene antecedentes criminales ni en Venezuela ni en EEUU.