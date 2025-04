Detuvieron a 13 venezolanos por robo y fraude bancario en Utah, ICE planea deportarlos

Organismos de seguridad de Utah privaron de libertad a 13 migrantes venezolanos, luego de que los acusaran por robo y fraude bancario.

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Las Vegas informaron que entre los detenidos, una sola cuenta con TPS. La detención ocurrió luego de que identificaron a los venezolanos en actividades delictivas relacionadas con estafas financieras.

A la investigación se sumaron autoridades migratorias, quienes tienen previsto deportarlos una vez que finalicen los procedimientos legales correspondientes.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Salt Lake City, Utah, anunció a través de sus redes sociales la detención de un integrante del Tren de Aragua.

Los funcionarios de migración identificaron al detenido como Enrique Mavares-Quintero, de 25 años quien era residente de Vineyard, Utah.

«Fue condenado por violencia doméstica en presencia de un menor y por daños y destrucción de propiedad», señaló.

TREN DE ARAGUA: ICE Salt Lake City arrested Enrique Mavares-Quintero, 25, a TdA gang affiliate living in Vineyard, Utah. He was convicted of domestic violence in presence of child & property damage/destruction. He’s in ICE custody & will be deported ASAP. pic.twitter.com/tLLnNy4qNv

