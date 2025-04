Autógrafos millonarios, pero falsos: el fraude que involucró a las Kardashian, Trump y atletas famosos

Un caso de fraude que abarcó casi una década finalmente salió a la luz, revelando cómo Anthony J. Tremayne, un hombre de 58 años, logró vender autógrafos falsos de celebridades como el presidente de EEUU, Donald Trump, las Kardashian y famosos atletas, generando más de 550.000 dólares.

De acuerdo con medios como CBS News, operando desde California y Baja California, México, Tremayne utilizaba nombres comerciales como “Tremayne Enterprises” y “Timeless Treasures” para comercializar memorabilia supuestamente firmada por figuras públicas.

Sin embargo, las firmas y los certificados de autenticidad eran falsificados.

De acuerdo con el expediente judicial y reportes de medios como Los Angeles Times, las operaciones de Tremayne se extendieron desde 2010 hasta 2019, generando ingresos de entre 250.000 y 550.000 dólares.

El esquema de Tremayne incluía la venta de artículos como fotografías, camisetas deportivas y guantes de boxeo, todos promocionados como autografiados por celebridades.

Entre los productos destacados se encontraba un póster de “Keeping Up with the Kardashians” firmado por Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, vendido por 200 dólares a un agente encubierto del FBI.

Este caso fue clave para la investigación llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Central de California.

El fraude no solo afectó a coleccionistas y fanáticos, sino que también puso en evidencia la creciente demanda de memorabilia en un mercado que mueve miles de millones de dólares anualmente.

Según las autoridades, Tremayne promovía los artículos como “firmados personalmente” y utilizaba documentación falsa para respaldar su autenticidad. Este esquema le permitió operar durante años antes de ser descubierto y enfrentar cargos federales.

POSIBLE CONDENA DE 20 AÑOS DE PRISIÓN

Tremayne se declaró culpable de fraude postal en una corte federal, lo que podría llevarlo a enfrentar hasta 20 años de prisión. Su sentencia está programada para agosto de este mismo 2025.

¿CÓMO LO DESCUBRIERON?

La investigación a cargo de autoridades federales desplegó una operación encubierta que incluyó compras simuladas y un detallado examen de los artículos comercializados por Tremayne.

Fue en diciembre de 2014 cuando agentes del FBI irrumpieron para confiscar material en posesión del acusado. Sorprendido por la intervención, Tremayne reaccionó con incredulidad, exclamando: “¿Por qué yo? Esto no es gran cosa. Pensé que el FBI tendría asuntos más serios entre manos”, de acuerdo con documentos citados por NBC News.

Más allá de las transacciones encubiertas, los investigadores sometieron las supuestas firmas de celebridades a análisis forenses especializados, contrastándolas con documentos auténticos. Los resultados confirmaron que las rúbricas habían sido falsificadas sin la autorización de las personas afectadas.