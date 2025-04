Trump anunció pausa de 90 días en los aranceles, con excepción de este país a quienes se los aumentó un 125%

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una pausa de 90 días en los aranceles que impuso a nivel global, con excepción de China.

“Con base en la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone a China al 125%, con efecto inmediato”, escribió Trump en Truth Social.

“Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”, explicó.

El anuncio de Trump tuvo un efecto inmediato en Wall Street donde el S&P 500 subió un 6,0%, rompiendo de esta manera la racha negativa vigente desde el anuncio de los aranceles.

Mientras tanto, el magnate ha dejado en claro su aparente postura dominante. “Estos países nos están llamando. Me están besando el trasero. Se mueren por llegar a un acuerdo”, dijo Trump ante el Comité Republicano.

Trump cree que su política revitalizará la base manufacturera perdida de Estados Unidos al obligar a las empresas a reubicarse en el país.