VIRAL: Revelan en China el robot ‘Guardian’ que puede defenderte y hasta levantar carros

La empresa Unitree, uno de los principales fabricantes de robótica de China, lanzó al mercado su nuevo robot humanoide llamado H2-X ‘Kung Fu Legend Guardian’, el cual puede defenderse de atacantes y hasta levantar carros.

El robot puede detener a un hombre armado con un cuchillo y hasta levantar un vehículo. Así quedó claro con un video publicado por Unitree en redes sociales, en el que ‘Guardian’ hace distintas acrobacias.

En las imágenes se puede ver a Guardian protagonizando un video que parece un estracto de una película de Hollywood. Pero no es el caso. Se trata del nuevo robot creado por Unitree, que se había dedicado previamente a desarrollar humanoides para tareas industriales o domésticas.

Guardian tiene la capacidad de dar fuertes golpes a un carro, tanto con manos y rodillas, hasta doblar su carrocería. En otras escenas el robot salta desde varios metros y hace movimientos de artes marciales.

LA IMPORTANCIA DEL ROBOT

De acuerdo al medio South China Morning Post, el lanzamiento del robot Guardian deja claro el cambio de la estrategia de Unitree, la cual lleva varios años enfocada en la construcción de humanoides atléticos.

La empresa busca encontrar usos prácticos y reales a este robot y sus demás modelos. Mientras tanto, la industria china se enfrenta a una creciente presión del mercado para conseguir beneficios comerciales.

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Con el lanzamiento del robot Guardian, Unitree da un nuevo giro hacia las capacidades prácticas. El mes pasado, la empresa anunció un modelo de inteligencia artificial que permitía a sus humanoides combatir de forma autónoma golpeando, bloqueando y esquivando.