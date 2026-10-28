Descubre lo que trae la nueva Apple MacBook Pro: Estas son sus características y precios

La empresa tecnológica Apple lanzó este miércoles un nuevo modelo de su icónica MacBook Pro. Se trata de una computadora portátil que incorporó una de las funciones más pedidas por sus usuarios: una pantalla táctil.

Apple decidió renovar uno de sus productos más importantes y la MacBook Pro agregó una pantalla OLED táctil. A esto se suma la Dynamic Island, una herramienta que se popularizó en iPhone.

Desde Apple aseguran que esta nueva herramienta es la principal novedad. «El nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR es un paso monumental hacia adelante para el Mac», Johny Srouji, director de hardware de la empresa.

Según medios especializados, la MacBook Pro contará con 2.000 nits (medición de brillo) en su punto máximo y con una tasa de refresco variable de 120Hz. El sensor táctil estará integrado al panel, en lugar de estar superpuesto.

Estos nuevos modelos redujeron el peso, puesto que el de 14 pulgadas pesa 1,4 kg y el de 16 pulgadas, 1,8 kg, además de ser más delgadas. A esto se suma una batería con mayor capacidad, al ofrecer 24 horas de autonomía.

PRECIOS DE LA MACBOOK

Como era de esperar, una novedad de este tipo no iba a abaratar el producto. Las preventas comenzaron este mismo miércoles en 30 países y los equipos llegarán a los usuarios para el 6 de noviembre. Los precios no tardaron en sorprender a los usuarios.

El modelo de 14 pulgadas con chip M5 Pro comienza desde los 2.899 dólares, mientras que el de 16 pulgadas se eleva hasta los 3.399. Las MacBook Pro con M5 Max cuesta, dependiendo de las pulgadas, 4.499 y 4.799 dólares, respectivamente.

El CEO de Apple, John Ternus, no ocultó su orgullo por esta nueva MacBook Pro durante un encuentro con periodistas y analistas de la industria. «Sí, por primera vez, estamos trayendo el toque al Mac», sentenció.