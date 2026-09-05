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VIRAL: La IA causa furor en redes con «La novela del Brayerson»

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
"La novela del Brayerson", hecha con IA acumula en Instagram y TikTok, miles de vistas y reproducciones. Fotos capturas de videos RRSS.
"La novela del Brayerson", hecha con IA acumula en Instagram y TikTok, miles de vistas y reproducciones. Fotos capturas de videos RRSS.

Definitivamente, la inteligencia artificial (IA) está copando cada vez más espacios en las redes sociales. Al punto de que, en los últimos días, una microserie animada conocida como “El Malandrix” o «La novela del Brayerson», está causando furor con cada capítulo.

El seriado digital cuenta la historia de un muchacho de barrio y una niña rica, conocida como «La Sifrina».

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La trama mezcla precisamente el lenguaje visual de la IA, en redes sociales, con la relación entre El Brayerson y Daniela.

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En la ecuación entran los códigos de la cultura urbana y se complementa con el estilo clásico de la telenovela venezolana.

Por ello, los capítulos tienen ingredientes como celos, infidelidades y situaciones cotidianas contadas con humor. A esto se une la salsa, como música de fondo, y el ingrediente que tampoco podía faltar, la lucha de clases sociales.

Creada por la cuenta @betafrutastico, la pieza atrae a millones de espectadores en plataformas como Instagram y TikTok.

Hasta el momento, la historia tiene 15 capítulos que acumulan miles de reproducciones, me gusta y comentarios, logrando un impacto viral que se hace tendencia en las redes sociales.

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