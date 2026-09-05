A VOTAR POR EL PABELLÓN: Comenzó el Venezuela vs. Colombia por los cuartos de final del «Mundial de Comidas»

El streamer español Ibai Llanos dio inicio este sábado al duelo entre Venezuela y Colombia por los cuartos de final del «Mundial de Comidas», en el que se enfrentan el pabellón criollo y la bandeja paisa.

En un video publicado en sus plataformas, Ibai señaló que, aunque tienen ciertas similitudes, los platos no son iguales.

Reconocido como el plato nacional por excelencia en Venezuela, el pabellón criollo representa el encuentro cultural de la identidad venezolana a través de cuatro ingredientes fundamentales. Esta preparación equilibra sabores salados, dulces y aliños tradicionales en una sola mesa, combinando proteínas, carbohidratos y vegetales en un montaje colorido y sustancioso.

La estructura clásica del plato reúne en una misma presentación una porción de arroz blanco cocido junto a una de caraotas negras. La proteína central la constituye la carne mechada, sofrita con tomates frescos, cebolla y ají dulce. El platillo se completa con tajadas fritas de plátano maduro.

Comenzó el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia en las votaciones de los cuartos de final del ‘Mundial de comidas. El plato típico venezolano busca avanzar en la competencia internacional. 👇 Video: Ibai Llanos pic.twitter.com/O6LCC42FEi — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 5, 2026

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Vale la pena acotar que el plato presentado por el streamer, también incluyó una arepa y aguacate.

Por su parte, la bandeja paisa reúne en un mismo servicio frijoles cargamento cocinados a fuego lento con pezuña de cerdo y un guiso base, acompañados por una porción de arroz blanco cocido al grano. La oferta de carnes la completan una porción de carne molida seca y sofrita con especias locales, una franja de chicharrón de cerdo frito hasta lograr una textura crujiente y un chorizo antioqueño especiado y dorado a la parrilla, además de un huevo frito, una tajada frita, una lonja de aguacate y una arepa paisa.

Cabe mencionar que Colombia viene de dejar en el camino a República Dominicana en los octavos de final del Mundial de Comidas, mientras que Venezuela hizo lo propio con El Salvador.

Con cada duelo, Ibai invita a sus seguidores a votar por sus favoritos en los comentarios para definir quiénes avanzan a la siguiente fase del torneo