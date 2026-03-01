VIRAL: Crean con IA emotivo video que muestra a «El Chavo del 8» como adulto volviendo a la vecindad

La Inteligencia Artificial (IA) no deja de sorprendernos, convirtiéndose en una herramienta con la que se puede fusionar pasado y presente, además de permitir recrear escenas que van más allá del límite de la imaginación.

Es el caso el periodista y creador digital brasileño, Alex Antunes, quien usó la IA para realizar un emotivo video donde se puede observar al recordado personaje de Roberto Gómez Bolaños, «El Chavo del 8», como un hombre adulto que regresa al lugar donde vivía cuando era niño.

En el clip se observa al personaje recorrer los espacios de la vecindad, que no ha sido perdonada por el paso del tiempo, viéndose con paredes mucho más deterioradas de como se recuerda en el exitoso show televisivo.

Destaca la presencia de los restos del barril donde supuestamente dormía el Chavo, el cual ve con mucho cariño y nostalgia. Asimismo, mezclan la escena con algunos flashbacks de personajes icónicos de la serie como Kiko, la Chilindrina, Don Ramón y Doña Cleotilde, mejor conocida como la Bruja del 71.

Casi al final del clip, a El Chavo lo sorprende por un anciano señor Barriga y también termina saliendo de su casa una envejecida Doña Florinda.

NO TARDÓ EN VIRALIZARSE EN LAS REDES SOCIALES

El video causó un gran revuelo en las redes sociales, donde no tardó en hacerse viral. La gran cantidad de fanáticos que tiene el show, que incluye personas de muchas nacionalidades y de distintas edades, hicieron que la publicación generara miles de visualizaciones y comentarios muy emotivos.

Sin duda que la IA puede regalar momentos inolvidables, gracias a los avances que ha tenido esta tecnología en los últimos años.