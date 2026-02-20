Deportes

VIDEO VIRAL: Polémico jugador de la NBA causó fuerte accidente con su Hummer y se fue del sitio en un Lamborghini

El basquetbolista LaMelo Ball, base de los Charlotte Hornets de la NBA, se encuentra envuelto en un nuevo escándalo luego de que protagonizó un fuerte accidente de tránsito en pleno centro de esta ciudad de Carolina del Norte.

Los hechos se dieron en la tarde del miércoles en la intersección de las calles Trade y Tryon. De acuerdo a medios estadounidenses, Ball, de 24 años, conducía un GMC Hummer EV Edition 1, personalizado y con acabado camuflaje.

Una cámara de seguridad captó el momento en que la Hummer impactó contra un sedán Kia. El accidente fue tan fuerte que el caucho izquierdo de la camioneta se desprendió, mientras que el carro fue despedido varios metros.

Medios locales afirman que Ball intentó girar a la izquierda en Tryon, a pesar de que era una vía en sentido único. Igualmente, las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del siniestro.

¿QUÉ PASÓ CON BALL?

Tanto Ball como el conductor del otro vehículo lograron salir por sus propios medios y sin aparentes lesiones graves. Sin embargo, el servicio de emergencias Medic afirmó que una persona sufrió heridas leves, pero no precisó de quién se trataba.

Ball bajó del vehículo con un suéter con capucha de los Hornets en color cian. Tras el accidente, cuando la policía remolcaba ambos vehículos, el basquetbolista abordó un lujoso Lamborghini y abandonó la escena.

Más allá de su desempeño en la cancha, Ball ha ganado notoriedad por su estilo de vida y eventos polémicos. En el pasado ha recibido varias infracciones de tránsito, especialmente por saltarse semáforos en rojo.

