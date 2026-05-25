VIRAL: Collar para mascotas causa sensación: con uso de IA ‘traducirá’ sonidos de perros y gatos al idioma humano

La empresa china Meng Xiaoyi lanzó al mercado un collar para perros y gatos que, según la startup, tiene la capacidad de traducir los sonidos y comportamientos de tus mascotas con un 95% de precisión.

La página web especializada Ecosistemas Startup informó que el lanzamiento del collar fue un rotundo éxito. En apenas unas semanas, cuenta con 10.000 pedidos anticipados, con un precio de 118 dólares.

Meng Xiaoyi explicó que el collar funciona con sensores y conectividad para captar los ladridos, maullidos y lenguaje de las mascotas. Luego usa una inteligencia artificial (IA) para analizar los sonidos.

Al procesar la información con modelos de aprendizaje automáticos, el collar lograría traducir los sonidos. Así pues, los dueños obtiene mensajes entendibles a través de una aplicación móvil de la marca.

Igualmente, la empresa también incorporó herramientas adicionales, como GPS y monitoreo físico. En tal sentido, no es solamente un collar con una nueva tecnología, sino un producto que buscar cuidar a las mascotas.

¿EL COLLAR REALMENTE SIRVE?

Meng Xiaoyi insiste en que el collar tiene una precisión del 95% al «traducir». Sin embargo, hay que aclarar que se trata de una afirmación de la propia empresa y no hay algún estudio independiente que verifique estos datos.

Especialistas indican que el lanzamiento el collar deja en evidencia el avance y madurez del mercado de IA para mascotas. Igualmente, hay que matizar el estadio actual de la industria y los hallazgos verificados.

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Hasta el momento, la investigación académica confirma que la IA puede reconocer vocalizaciones e identificar estados emocionales. No obstante, todavía no hay evidencia verificada de que se pueda traducir directamente el lenguaje animal.