A propulsión de hámster: la curiosa manera en que este jovencito logró almacenar energía y cargar su celular

Los amantes de los animales y los entusiastas de la tecnología terminaron atrapados por un invento peculiar: un cargador de teléfono alimentado por la energía de un hámster.

Se trata de un proyecto que nació de la curiosidad de su creador. Un joven youtuber conocido como Flamethrower, de origen español, como él mismo lo menciona en sus redes sociales, se preguntó si era posible aprovechar el movimiento constante de su mascota para generar electricidad suficiente para cargar dispositivos electrónicos.

El experimento buscó convertir esta actividad en energía utilizable. Así lo documenta un artículo de la revista científica Popular Science.

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La propuesta surgió como un experimento personal, impulsado por el interés de reutilizar energía. También para examinar si era factible obtener electricidad a partir de una fuente doméstica.

La iniciativa destaca el creciente interés por soluciones donde la tecnología y la vida cotidiana convergen para resolver necesidades comunes.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

El funcionamiento del cargador se basa en principios sencillos de generación eléctrica. Las turbinas, responsables de gran parte de la energía mundial, operan bajo el mismo fundamento: al hacer girar un motor, se genera electricidad en sus terminales, que puede almacenarse en una batería.

El procedimiento es el mismo, ya sea que la turbina se impulse mediante vapor, viento, energía nuclear o, en este caso, la fuerza de un hámster.

En este experimento, el movimiento del animal al correr en la rueda se transmite a un motor que actúa como generador. Así se convierte la energía mecánica en electricidad.

Todo el proceso sigue los fundamentos de conversión energética empleados en instalaciones industriales. En este caso, en una escala significativamente menor.

RETOS TÉCNICOS

La adaptación de este sistema a las necesidades de un teléfono móvil supuso varios desafíos. Uno de los problemas principales es que un motor de corriente continua de 5 V necesitaría girar a más de 10.000 rpm para alcanzar una velocidad de carga estándar de 15 W para un smartphone.

Ningún hámster puede lograr esa velocidad. Si lo hiciera, el calor generado dañaría el motor antes de suministrar energía útil a la batería.

Además, las baterías requieren recibir un voltaje superior al que almacenan para acumular reservas. Por tanto, la electricidad generada por la rueda del hámster es limitada y no satisface los requerimientos de carga directa de dispositivos modernos.

SOLUCIONES IMPLEMENTADAS POR EL CREADOR

Para sortear las limitaciones de voltaje y corriente, el creador empleó un módulo denominado “energy harvester”. El mismo amplifica pequeños voltajes hasta niveles adecuados para cargar una batería.

Sin embargo, a medida que aumenta la energía almacenada, también se eleva el voltaje que necesita el sistema. Y esto añade otra complejidad técnica.

El inventor utilizó un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés). Este es responsable de calcular la proporción óptima de entrada y salida para el módulo y otros componentes.

Para almacenar la electricidad, se recurrió a celdas de ion-litio recuperadas de un patinete eléctrico averiado. Así optimizó tanto la eficiencia como la sostenibilidad del proyecto.

RESULTADOS

El montaje final acopló el eje de la rueda del hámster al sistema generador. El animal corrió durante la noche, lo que permitió acumular energía en la batería.

Al día siguiente, el creador conectó su teléfono mediante un cable USB y probó la carga por primera vez.

El sistema funcionó, aunque la carga fue muy lenta. Tras analizarlo con una cámara térmica, observó que el problema no era el cargador, sino el cable USB obsoleto. Al sustituirlo, la carga mejoró.

El creador celebró el logro con humor: “Con esto, la vida de mi hámster finalmente tiene un propósito”.

El proyecto demostró que la generación de electricidad mediante el movimiento de un hámster es factible para pequeñas aplicaciones.

El artículo de Popular Science destaca que este tipo de inventos muestra el potencial de aprovechar cualquier fuente de energía en el hogar.

Según la revista, el principio podría aplicarse a otros objetos de movimiento mecánico, como una bicicleta estática. El creador bromea con que su roedor es más fiable que la energía solar o eólica, ya que parece incansable durante la noche.