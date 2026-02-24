VIDEO VIRAL: Punch ya tiene amigos, uno de ellos hasta se encarga de protegerlo y acicalarlo

Punch, el mono viral que fue rechazado por su madre y que habita en un zoológico de Japón, cada día se adapta más al grupo de monos con el que convive y ya parece que hasta podría tener nuevos «amigos»

Tras ser rechazado por su madre, Punch se encariñó profundamente con un peluche de orangután naranja. A esto se sumó que fue agredido y reprendido por los monos con los que comparte recinto, entristeciendo a sus fanáticos e internautas.

Sin embargo, parece que la complicada situación de Punch ha comenzado a cambiar. Luego de varios días apartado del grupo y solo consiguiendo consuelo en su peluche, el pequeño primate empezó a interactuar con otros monos.

En redes sociales se viralizó un video en que se puede ver a Punch rodeado de otros monos. A diferencia de las imágenes de hace algunos días, parece que los demás primates aceptan su presencia y no se molestan con sus movimientos.

EL GUARDAESPALDAS DE PUNCH

De igual forma, se viralizó un video de Punch con un «guardaespaldas» a su lado. Se trata de un ejemplar adulto que abrazó al pequeño y no se separa de él en ningún momento, siguiéndolo en cada uno de sus pasos.

Todo parece indicar que la estrategia del peluche de orangután ha dado frutos. Ante la ausencia materna, los especialistas del zoológico optaron por darle a Punch este juguete para facilitar su integración al grupo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: LA FAMOSA TIENDA QUE REGALÓ PELUCHES AL MONO VIRAL PUNCH

@elespanolcom 🙊 El pequeño Punch parece integrarse en el grupo: otro mono actúa como su guardaespaldas, lo sigue de cerca y lo protege. En las imágenes se ve cómo su nuevo compañero va detrás de él, no se separa en ningún momento y llega incluso a abrazarlo, como si quisiera cuidarlo. La escena se ha hecho viral en redes sociales, donde muchos usuarios interpretan este comportamiento como una especie de “ángel de la guarda” que ayuda a Punch a no sentirse solo. #mono #punch #viral #animales ♬ sonido original – EL ESPAÑOL 🦁

«Está comprobado, y existen estudios psicológicos, que el peluche de contención les ayuda a regular su frecuencia cardíaca, su temperatura corporal, disminuye el estrés, reduce la ansiedad y se transforma en un pilar fundamental en su transición para luego integrarse al grupo», detalló el veterinario Sebastián Celis a CNN.

El experto afirmó que el peluche ha sido crucial para que Punch se adapte al grupo. «Él se desprende un poco, empieza a explorar y llega un momento en que lo deja más de lado y ya no lo incorpora dentro de sus actividades sociales», acotó.