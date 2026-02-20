EN FOTOS: La famosa tienda que regaló peluches al mono viral Punch

Punch, un mono bebé de un zoológico de Japón, se afianza como un fenómeno global al buscar consuelo en un peluche. Ahora la famosa tienda IKEA lo visitó y le dio unos regalos que han dado mucho de qué hablar.

Tras ser rechazado por su madre, Punch se encariñó profundamente con un peluche de orangután naranja, un producto icónico de IKEA. El fenómeno viral no pasó desapercibido y la tienda hizo una donación al zoológico de Ichikawa.

La cuenta de X (Twitter) de la ciudad de Ichikawa informó que el presidente de Ikea Japón visitó a Punch en las instalaciones del zoológico. Su objetivo era uno: donar varios peluches, incluyendo a varios ejemplares del icónico orangután.

«Esperamos que Punch utilice los peluches que recibió como una fuente de consuelo y poco a poco se vaya acostumbrando al rebaño. Sigamos apoyándonos unos a otros», indicó la ciudad en sus redes sociales.

La publicación fue acompañada por un par de fotografías del donativo, que comprendía peluches de elefantes, tortugas, orangutanes, leones, osos, conejos y hasta buhos. También se puede ver a Punch en su jaula, como era de esperar, junto a su peluche.

EL MARKETING DE IKEA

El apoyo que IKEA brindó a Punch no pasó desapercibido. En cuestión de unos pocos días, Javier Grez, jefe de ventas regionales de la tienda, confirmó que tras la viralización del caso aumentaron las ventas del peluche.

«Hemos visto cómo cada vez más personas han querido llevarse a casa nuestro orangután DJUNGELSKOG, cuyas ventas han crecido un 24% en la última semana», indicó Grez, quien aclaró que, igualmente, este peluche es el más vendido.

Por otra parte, IKEA España puso en marcha una campaña publicitaria con el caso de Punch al modificar la imagen del producto en su página web. Ahora aparece el peluche abrazando al pequeño mono viral.



«Madre sí hay más que una. ¡Y Punch!», dijo la empresa en su cuenta de X. La campaña fue un éxito en redes sociales y decenas de internautas dejaron emotivos comentarios.