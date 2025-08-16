Tendencias

VIDEO VIRAL: El insólito caso de la pareja que perdió un vuelo… «por culpa de ChatGPT»

Miles de internautas quedaron sorprendidos por el insólito caso que vivieron el influencer Alejandro Cid y su pareja, quienes perdieron un vuelo hacia Puerto Rico por usar la popular inteligencia artificial (IA) ChatGPT.

Alejandro, que cuenta con casi dos millones de seguidores en YouTube, publicó un video en Instagram relatando esa curiosa historia. Todo ocurrió cuando la pareja preparaba un viaje desde España hacia Puerto Rico.

El incidente ocurrió cuando Alejandro, en lugar de buscar en páginas oficiales, preguntó a ChatGPT si necesitaba un visado para ingresar a Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos.

La respuesta de la IA tranquilizó a la pareja, puesto que esta aseguró que no necesitaban ningún documento especial para ir a Puerto Rico. Mucho más tranquilos, hicieron sus maletas y se desplazaron hacia el aeropuerto.

LA PAREJA SE VIRALIZÓ

Una vez llegaron al aeropuerto, se llevaron una desagradable sorpresa: la documentación para viajar hasta Puerto Rico no estaba completa. Tanto Alejandro como su novia necesitaban un visado que no habían tramitado.

A pocos minutos del despegue del avión, la pareja no tuvo más opción que abortar su viaje y perder el vuelo. En el video viral se aprecia a la novia de Alejandro llorando desde el aeropuerto y decepcionada con ChatGPT.

«Eso me pasa por no informarme más. Mira que yo siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no», dijo. «No me fio más de ese pedazo de hijo de put*», acotó la joven.

La historia de la pareja se viralizó en cuestión de días y llegó a protagonizar noticias en medios de comunicación. El insólito caso dejó en evidencia la necesidad de recurrir a fuentes oficiales y por qué no se puede confiar siempre en la respuesta de una IA.

