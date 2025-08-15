¿Cuál es «el triángulo de la muerte»? Joven se reventó un grano en esta zona y terminó en urgencias

Una joven estadounidense terminó en la sala de urgencias de un hospital luego de haberse extirpado un grano en una zona de la cara conocida como «triángulo de la muerte”.

El hecho que conmocionó las redes sociales ocurrió a principios de agosto y fue relatado por la propia protagonista de la historia a través de su cuenta en TikTok.

La joven llamada Lish aseguró que un día se explotó un grano lleno de pus en su rostro. «Me lavé las manos antes y usé toallitas con alcohol», manifestó al respecto en una de sus publicaciones que ya acumula más de 6.4 millones de reproducciones.

El grano en cuestión estaba ubicado justo debajo de una de sus fosas nasales, dentro de una zona conocida popularmente como «triángulo de la muerte». Durante las siguientes cuatro horas, comenzó a sentir mucho dolor y su cara empezó hincharse. «Me encontraba aterrada, era una situación muy mala», dijo al respecto.

¿DÓNDE ESTÁ EL PELIGROSO «TRIÁNGULO DE LA MUERTE”?

Según un artículo web del centro médico académico sin fines de lucro Cleveland Clinic, de Estados Unidos, esta zona abarca el área que va desde las comisuras de la boca hasta el puente nasal, incluyendo la nariz y el maxilar.

Puede que, al reventarse un grano, se produzca una infección en la cara, como le sucedió a Lish. Esta infección podría eventualmente extenderse al cerebro a través de los vasos sanguíneos faciales, poniendo a la persona en grave peligro.

«Existe la posibilidad de que una infección facial se convierta en una que afecte al resto del cuerpo. En casos muy raros, la infección facial desencadena un coágulo de sangre en el seno cavernoso (trombosis del seno cavernoso) lo que puede provocar una serie de problemas de salud graves y potencialmente mortales, como infección cerebral; daño en los nervios faciales, meningitis, émbolos sépticos (coágulos sanguíneos infectados que viajan por el torrente sanguíneo); y ACV», aclaró Cleveland Clinic.

Lish, desafortunadamente fue uno de estos casos y frente a esta circunstancia los médicos le recetaron cuatro medicamentos que ayudaron a que la infección no avanzara a una escala mayor.

«Ya volví a la normalidad, aunque todavía sigo con los medicamentos», escribió el 12 de agosto en sus redes. Además, acotó: «Me alegro de que en el hospital hayan detectado mi problema de salud y actuado rápido», dijo de acuerdo a lo reseñado en El Clarín.

El Dr. Vij, citado en el artículo web del centro médico académico estadounidense, recomendó «evitar reventarse los granos. Hacerlo puede provocar inflamación, hiperpigmentación posinflamatoria y cicatrices y, por supuesto, infección”.