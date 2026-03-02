¿Tu celular se queda «congelado»? Estas son las principales razones y lo que debes hacer

La tecnología sigue avanzando a un ritmo imparable, pero todas las herramientas, incluyendo los celulares, pueden llegar a sufrir fallos. En el caso de los teléfonos, hay distintos motivos a tomar en cuenta, de acuerdo a expertos.

Uno de los fallos más molestos es cuando los celulares se quedan congelados o bloqueados. Esto es aún más frustrante cuando debes hacer alguna acción urgente, puesto que el teléfono queda inutilizable por segundos y hasta minutos.

Especialistas indican que, aunque cada caso es particular, los celulares se suelen congelar por algún problema con el software. Una de las causas más comunes es una actualización de sistema que no se completó correctamente.

Otra de las principales razones de estas fallas es la instalación de aplicaciones incompatibles o desactualizadas. Los celulares también se pueden ver afectados por algún malware o virus que provoquen bloqueos graves.

Por otra parte, el calor o frío extremo también pueden llegar a causar fallos en los componentes internos de los celulares. En los casos más graves, el equipo puede quedar inoperativo.

¿QUÉ HACER?

En caso de fallas de este tipo, lo más recomendable es intentar un reinicio forzado del equipo al pulsar el botón de encendido por varios segundos. La mayoría de los celulares deberían reaccionar posteriormente.

Si el equipo sigue sin responder, algunos celulares tienen un menú ‘recovery’ al pulsar los botones de encendido y volumen. Una opción es restaurar el sistema de fábrica, pero esto implicaría borrar todos los datos. Se trata de la última opción.

Para aquellos casos en que el congelamiento es intermitente o el equipo tiene pérdida de rendimiento, lo recomendable es liberar espacio. En ese sentido, podría eliminar archivos o aplicaciones innecesarias, a la vez que se vacía el caché.