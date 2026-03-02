Tendencias

Punch, el monito viral enloquece nuevamente las redes cuando descubrieron lo que aprendió a hacer

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Punch, el mono viral que fue rechazado por su madre y buscó consuelo en un peluche de orangután, volvió a sorprender a miles de internautas por un video en el que se le ve saludando a las personas cercanas al recinto.

En redes sociales se viralizó un nuevo video de Punch. A diferencia de otros metrajes, en donde se le podía ver adaptándose al grupo de macacos japoneses, en esta ocasión el primate estaba completamente solo.

En el video se puede ver a Punch sentado sobre una roca y saludando a los visitantes del zoológico de Ichikawa. Según reportes en redes sociales, el mono ha comenzado a interactuar con las personas.

Las imágenes, difundidas por medios de comunicación, también captaron el momento en que Punch interactúa con otros primates del recinto. Asimismo, comenzó a montarse en pequeñas ramas, pero sigue cercano a su peluche.

ESTADO DE PUNCH

De acuerdo a medios internacionales, los visitantes del zoológico han visto a Punch integrándose lentamente con los demás macacos. Aunque todavía lleva su peluche, cada vez pasa más tiempo explorando el recinto.

«Por lo que pude ver, no hubo escenas de regaños, y se le observó jugando con los otros monos bebés», dijo uno de sus cuidadores en la cuenta de X (Twitter) del zoológico. «Durante la hora de comer, se bajó del pie del cuidador por sí solo y empezó a comer solo», acotó.

Todo parece indicar que la estrategia del peluche de orangután ha dado frutos. Ante la ausencia materna, los especialistas del zoológico optaron por darle a Punch este juguete para facilitar su integración al grupo.

