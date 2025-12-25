Top 5: Estos son los países donde está prohibido celebrar la Navidad

Con el arribo de los últimos días del año la Navidad invade las calles de la mayoría de los países, luces, adornos, comida, celebración y tradición. No obstante, en algunos lugares del mundo está prohibido celebrar esta fecha.

En estos países el simple acto de colocar un árbol decorado o intercambiar un regalo es un desafío directo a la ley que puede pagarse con multas severas, persecución o incluso el encarcelamiento.

A continuación, analizamos los cinco países donde diciembre transcurre bajo una estricta vigilancia oficial y sin rastro de luces festivas.

1. Corea del Norte: La Navidad como desafío político

En el hermético régimen de Pyongyang, la Navidad fue borrada del mapa en 2016. Kim Jong-un decretó la prohibición de cualquier reunión que involucre alcohol o música festiva.

Aunque la constitución menciona la «libertad religiosa», en la práctica, un árbol iluminado es interpretado como un gesto de desafío político y una amenaza a la cohesión ideológica del país. Quienes se atreven a celebrar en secreto se enfrentan a la detención o penas en campos de trabajo.

2. Brunéi: Bajo el rigor de la sharía

Desde la implementación estricta de la ley islámica o sharía en 2014, el sultanato de Brunéi ha prohibido cualquier manifestación navideña en espacios públicos.

La restricción alcanza incluso a los extranjeros. Las autoridades sostienen que las decoraciones y los saludos de temporada podrían desviar a los ciudadanos de sus creencias locales. Infringir esta norma puede suponer multas exorbitantes y penas de cárcel, permitiéndose la celebración únicamente en la más absoluta discreción del ámbito privado.

3. Tayikistán: El rechazo al «Padre Escarcha»

Tras independizarse de la Unión Soviética, esta nación de Asia Central ha buscado fortalecer su identidad islámica eliminando costumbres externas.

Desde 2015, el gobierno ha prohibido en escuelas y oficinas el uso de fuegos artificiales, los árboles de Navidad y la entrega de regalos. Incluso la figura de «Papá Noel» (conocido allí como el Padre Escarcha) está vetada. Para el Estado tayiko, estos símbolos son residuos culturales que no tienen cabida en su proyecto de nación.

4. Somalia: Seguridad y religión

En 2015, el gobierno somalí advirtió que no hay lugar para celebraciones no islámicas en el país. Las autoridades argumentan que la Navidad es ajena a su cultura y que las celebraciones públicas podrían ser blanco de ataques o generar conflictos sociales en una región marcada por la inestabilidad.

La vigilancia se intensifica cada 25 de diciembre, y cualquier muestra externa de festividad es rápidamente sofocada por las fuerzas de seguridad.

5. China: Una prohibición «por regiones»

A diferencia de los casos anteriores, en China la situación es más matizada pero no menos restrictiva. El Partido Comunista ha incrementado la presión en diversas provincias para limitar las celebraciones, argumentando la protección de las tradiciones chinas frente a la «occidentalización».

En varias ciudades, las autoridades han retirado decoraciones de centros comerciales y han prohibido a las escuelas realizar eventos navideños, relegando la festividad a un ámbito meramente comercial o privado, siempre bajo la sombra del escrutinio oficial.