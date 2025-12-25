La carta que le mandó Vladimir Putin a Maduro por Navidad y en medio de las tensiones con EEUU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió una carta a Nicolás Maduro con motivo de las fiestas decembrinas y en respaldo a su gestión.

«Querido Nicolás, le felicito de corazón con motivo de la Navidad y el Año Nuevo», comenzó escribiendo Putin en la carta.

«El año saliente ha sido bastante exitoso para las relaciones ruso-venezolanas», añadió.

Asimismo, destacó la buena relación que han mantenido ambas administraciones. «La firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación creó las condiciones para un incremento cualitativo y constructivo de la interacción en todos los ámbitos».

El mandatario ruso también condenó el despliegue del ejército de los Estados Unidos en el Caribe.

«Quisiera reiterar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo de Venezuela que se enfrenta a la presión externa sin precedentes, así como nuestra disposición a continuar trabajando en estrecha colaboración sobre los temas actuales de la agenda bilateral e internacional», apuntó.

Para finalizar, expresó sus mejores deseos hacia Maduro y su gobierno. «Le hago llegar a usted los mejores votos de fuerte salud, felicidad y éxitos en el desempeño de sus actividades estatales, y a todos sus compatriotas paz y bienestar», expresó.