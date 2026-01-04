Starlink anunció internet gratuito en Venezuela para «apoyar al pueblo» hasta esta fecha

Starlink, la compañía de internet satelital de Elon Musk, anunció este domingo que ofrecerá internet gratuito en Venezuela hasta el 3 de febrero, con el objetivo de «apoyar al pueblo», justo después de que EEUU ejecutara un ataque que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

«Starlink está brindando servicio de banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua”, escribió la compañía en X (Twitter).

Unas horas más tarde, Musk citó la publicación y escribió lo siguiente: «En apoyo al pueblo de Venezuela».

Para disfrutar del servicio de internet gratuito de Starlink, los venezolanos deberán contar con equipos instalados. Esto se debe a que no requiere de telecomunicaciones locales. Aun así, Starlink no detalló si el beneficio contempla nuevas activaciones o si solo aplica para usuarios que cuenten con sus equipos.

La decisión de Musk de ofrecer conectividad gratuita se da en medio de los constantes bloqueos a páginas web. Misma situación con X, red social que pertenece al magnate, y por donde frecuentemente llegan las noticias de primera mano.

También ocurre tras la detención de Maduro el día sábado, luego de que USA lo capturara en una operación militar en Caracas en la que también aprehendieron a Cilia Flores.

Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity. — Starlink (@Starlink) January 4, 2026

CONTEXTO POLÍTICO TRAS LA CAPTURA DE MADURO

Venezuela atraviesa por altas tensiones debido a la captura de Maduro y Flores la madrugada del sábado. Tras ello, la noche del 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma «de inmediato» como encargada la presidencia de la república, en cumplimiento estricto de la Constitución.

En un comunicado ofrecido por la magistrada Tania D’Amelio, explicó que «en vista de la agresión militar de EEUU ocurrida el 3 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, esta Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el artículo 335 de la Constitución, estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV».

«Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la república. Esto, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y defensa integral de la nación», expone el documento.

Se espera que este lunes se le procese a Maduro por numerosos delitos asociados a narcotráfico que podrían llevar a una pena que va de 20 años a prisión de por vida.