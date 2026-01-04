EEUU dio detalles de la «compleja misión» que terminó con la captura de Maduro en Caracas

El gobierno de EEUU dio detalles este domingo de cómo se orquestó toda la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que participaron diversas agencias de la ley estadounidense.

En un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia dijo que trabajó en estrecha coordinación con el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Comunidad de Inteligencia y socios interinstitucionales e internacionales.

«Se ejecutó con éxito una compleja misión de aplicación de la ley para poner a Nicolás Maduro bajo custodia de Estados Unidos. Esto para que comparezca ante la justicia», señala.

Dicha operación, agregó Washington, requirió meses de coordinación, planificación detallada y una «ejecución impecable» por parte de múltiples componentes. «El Departamento de Guerra lideró este notable esfuerzo. No podemos agradecer lo suficiente a nuestros valientes héroes militares», agregó.

Personal especializado del FBI y la DEA, incluyendo equipos tácticos y de transporte, colaboraron con el Departamento de Guerra. Además, abogados y otros componentes del departamento participaron para «garantizar el traslado seguro, el control y la transferencia de dos acusados de alto riesgo». En este caso, se refiere a Maduro y Cilia Flores.

«Todo el personal involucrado actuó con profesionalismo, decisión y en estricta conformidad con la legislación estadounidense y los protocolos establecidos. Esta fue una operación ejecutada a la perfección, con una intensa cooperación y confianza entre el equipo del presidente Donald Trump», señala el comunicado.

La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso vinculado al tráfico de narcóticos a gran escala y delitos relacionados que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas que se ha cobrado vidas estadounidenses, según la versión estadounidense.

«Estados Unidos buscó todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica. Esas oportunidades se rechazaron repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse», sentenciaron.