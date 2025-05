¿Realidad o IA? El video de una anaconda gigante en el Amazonas que se hizo viral

El supuesto video de una anaconda gigante serpenteando por las aguas del río Amazonas se ha hecho viral en las últimas horas, no solo por el enorme tamaño que tendría el animal, sino también por su veracidad, debido a que muchos usuarios dudan que el metraje sea real, ya que parece algo hecho con inteligencia artificial (IA).

El clip pareciera ser tomado desde un helicóptero en vuelo. En este, se puede ver a la serpiente constrictora deslizarse por las aguas de forma tranquila con su enorme tamaño.

Lo que se sabe es que sería una anaconda verde del norte, subespecie que se identificó apenas el año pasado. Fue el herpetólogo australiano Bryan Fry quien descubrió a este tipo de criatura.

El avistamiento aparentemente se produjo en una zona afectada por una fuerte sequía. Esto habría obligado a diversas especies de la fauna a cambiar sus patrones de comportamiento, según reseñó Mejor Informado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Globovisión (@globovision)

ESCEPTICISMO EN REDES SOCIALES

La escasa información en torno al video que se hizo viral generó una ola de comentarios en redes sociales, en especial de quienes creen que es algo hecho con IA.

«Estos señores aún no han entendido nada de la IA. Parecen a mi mamá viendo TikTok, que se cree todo», «Como cuando se te acaban las ideas y no sabes usar la IA», «Pareciera que no fuese real. Con la IA todo es posible», «Soy admiradora de estos majestuosos animales, pero me parece IA porque no estaría sobre el agua», son algunos comentarios de quienes dudan de que la anaconda sea real.

Sin embargo, así como hubo personas incrédulas, otros internautas sí creyeron que el metraje es verídico. «Casi me muero es impresionante», «Que belleza de lejos. Ella está en su hogar, no debe de ser molestada», añadieron algunos más.

Sumado a ello, otro aspecto que hace dudar de la veracidad del video es que la serpiente va nadando sobre el agua y no dentro, como acostumbran a hacer estas especies. Igualmente, en el clip se ve una pequeña deformidad en su cuerpo que luego desaparece.

La anaconda es la serpiente más grande del mundo por su volumen, ya que la pitón reticulada se tiene como la más larga del planeta. Además, su hábitat es el Amazonas y se le puede encontrar en países como Brasil, Venezuela, Colombia, Guyana, Trinidad, Bolivia, Perú y Ecuador.