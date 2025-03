¿Qué pasó con el Oscar de Flow? La divertida reacción del gatito que se viralizó

La película animada Flow, que se convirtió en una sensación mundial tras ganar el premio Oscar a Mejor Película Animada y ser nominada en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, volvió a posicionarse entre las tendencias de redes sociales pero esta vez por un corto compartido por su director Gints Zilbalodis que muestra al icónico gato de la película con su estatuilla.

Zilbalodis, cineasta y animador letón, ha utilizado sus redes sociales para compartir divertidas animaciones en las que el famoso gato de Flow interactúa con otros personajes de la película. Uno de los videos más comentados muestra al felino empujando su estatuilla del Oscar con total indiferencia, provocando la reacción molesta del lémur, otro de los protagonistas de la historia.

Muchos seguidores se han mantenido a la espera de nuevos cortos por parte del director en sus redes sociales. «Estas animaciones posteriores a la película ‘Flow’ son realmente sorprendentes, especialmente con los modelos de personajes y decorados reutilizados», escribió un seguidor.

«¡Esto es demasiado tierno! Me encanta ver estos videos cortos. Me gustaría que no dejaras de hacerlos. Felicitaciones nuevamente por tu victoria», añadió otro.

Ok, this is the last one pic.twitter.com/FSVIfwlFcC — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) March 11, 2025

¿QUÉ ES FLOW?

Flow narra la historia de un gato negro que despierta en un mundo completamente inundado, donde la humanidad ha desaparecido. En su travesía, el felino se une a un grupo de animales con quienes debe aprender a convivir y trabajar en equipo para sobrevivir en este entorno hostil.

Lo que hace única a esta película es su narrativa sin diálogos, permitiendo que las emociones y acciones de los personajes transmitan un mensaje profundo. La animación destaca por su estilo minimalista y una banda sonora envolvente que refuerza la atmósfera melancólica y esperanzadora de la historia.

Los temas centrales de Flow, como la colaboración, la necesidad de aceptación y la independencia, han resonado con el público a nivel global, consolidándola como una de las obras animadas más impactantes del año.