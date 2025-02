¿Qué país tiene la llave del mundo? Elon Musk hizo reveladora predicción sobre esta nación europea

El director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, Elon Musk reveló que a su juicio Alemania es el país que tiene la «llave del mundo» y el que puede definir en las próximas semanas no sólo el destino de Europa sino también de todo el planeta.

Musk realizó estas declaraciones durante un mitin al que participó de manera virtual, donde expresó su apoyo al partido Alternativa para Alemania (AfD), la formación ultraderechista que competirá en las elecciones legislativas del próximo 23 de febrero.

El AfD, conocido por su postura euroescéptica y su fuerte crítica a la OTAN, ocupa el segundo lugar en las encuestas con cerca del 20 % de intención de voto, detrás de los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU), que lideran con un 30 %. Ante esta coyuntura, Musk instó a los votantes alemanes a participar activamente en los comicios y apoyar al partido ultraderechista.

«Las próximas elecciones en Alemania son increíblemente importantes. Podrían decidir el destino de toda Europa, tal vez el destino del mundo», expresó Musk en un mensaje que resonó entre los asistentes del evento, celebrado a finales de enero.

🚨 ELON MUSK: «This election coming up in Germany is incredibly important. It could decide the entire fate of Europe, maybe the fate of World.

It is very important to talk to your friends and family and convince them to consider voting for AfD.»

