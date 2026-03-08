Las tazas de café diarias que deberías tomar para tener menos riesgos de sufrir demencia senil

Un estudio realizado por científicos de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard en colaboración con Mass General Brigham, determinó que el beber entre dos y tres tazas de café al día puede ayudar a prevenir la demencia senil, manteniendo una buena salud cognitiva en las personas de la tercera edad.

La investigación, publicada en la revista Jama analizó los hábitos de consumo de café de más de 131 mil personas durante un periodo de seguimiento de hasta 43 años.

El estudio examinó la relación entre el consumo de café y la aparición de la demencia senil, registrando 11.033 casos durante el seguimiento y encontrando una asociación entre la ingesta de cafeína y un menor riesgo de desarrollar la enfermedad.

En total se evaluaron datos de más de 131.000 participantes a lo largo de hasta cuatro décadas de seguimiento. Los resultados indican una asociación entre el consumo de café con cafeína y un menor riesgo de demencia. Según los datos analizados, las personas que consumían entre dos y tres tazas diarias mostraron una relación más clara con este resultado.

«Aquellas personas que disfrutaban de dos a tres tazas de café al día vieron un mayor impacto en su salud cognitiva”, detalló el doctor Daniel Wang, autor principal del estudio y profesor asistente en el departamento de nutrición de Harvard.

LA CAFEINA CLAVE PARA LA SALUD COGNITIVA

La investigación también distinguió entre dos tipos de consumo: café con cafeína y café descafeinado. Esta diferenciación permitió evaluar por separado los efectos de cada versión, un aspecto que no había sido abordado con el mismo detalle en estudios previos.

El análisis identificó que la asociación con menor riesgo de demencia senil se observó específicamente en el café con cafeína. En el caso del descafeinado, los investigadores no encontraron una relación con la reducción del riesgo.

Sin embargo, el estudio tampoco halló evidencia de que el café descafeinado aumente la probabilidad de desarrollar demencia. De acuerdo con los resultados, su consumo no se relacionó con un mayor riesgo de la enfermedad, según reseñó el medio mexicano, El Universo.

Los investigadores señalaron que el café y el té contienen compuestos bioactivos que podrían influir en la salud cerebral. Entre ellos se encuentran los polifenoles y la cafeína, sustancias que han sido analizadas por su posible relación con procesos biológicos vinculados al deterioro cognitivo.

“Estos componentes podrían reducir la inflamación y el daño celular, a la vez que protegen contra el deterioro cognitivo”, explicaron los autores del estudio.