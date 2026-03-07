Sin miedo al «dolor»: Conoce los increíbles beneficios de la acupuntura para tu cuerpo

La acupuntura es una técnica milenaria china que, a pesar de su antiguedad, sigue aplicándose en la actualidad por sus variados beneficios. Sin embargo, el temor al dolor es una de las principales razones por las que muchos dudan en usar este tratamiento.

El centro médico Cleveland Clinic indica que la mayoría de los pacientes solo sienten un leve pinchazo durante la acupuntura. Al vivir la experiencia con un especialista, la incomodidad suele reducirse.

Por ejemplo, el acupunturista certificado Tim Sobo afirma que no hay que sentir miedo por esta técnica. «A veces, al introducir una aguja, se puede sentir un ligero pinchazo o una ligera molestia. Pero, en general, la acupuntura no duele», expuso.

Un estudio de Cleveland Clinic reveló que tan solo el 3,75% de los pacientes sienten un dolor relevante por la acupuntura. En caso de un dolor persistente, lo recomendable es informar la profesional para que ajuste o retire la aguja.

Especialistas recuerdan que las agujas usadas en acupuntura son mucho más sólidas y delgadas que las empleadas en medicina, que son huecas y profundas. Esto hace que la sensación sea menos dolorosa y hasta puede llegar a ser imperceptible.

BENEFICIOS DE LA ACUPUNTURA

A pesar de que es una técnica sumamente antigua, estudios actuales confirman los beneficios de la acupuntura. Estudios de la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud de Estados Unidos y de Mayo Clinic lo respaldan.

Ambas instituciones determinaron que la acupuntura es positiva para los procesos de curación en el organismo. Asimismo, potencia la función de los sistemas digestivo, cardiovascular, inmunológico y endocrino.

Por otra parte, se suele asociar a la acupuntura con mejoras en el sueño, el estado de ánimo, la digestión y el control del dolor. Para potenciar estos efectos se recomiendan ajustes quiroprácticos, masajes o ejercicios físicos.